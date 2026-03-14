Atlético-Getafe: el inicio de una nueva era

Cuando este sábado los jugadores rojiblancos echen un vistazo al palco, ahí verán una amalgama de rostros. Entre viejos y nuevos. Porque siguen Gil Marín y Enrique Cerezo, pero desde el pasado jueves hay nuevos jerarcas. Los Apollo, los nuevos propietarios una vez han adquirido la mayoría accionarial. El partido entre Atlético y Getafe es una oda al nuevo estatus de los rojiblancos. Por el cambio de propiedad y porque antes del partido los Peaky Blinders desfilarán por el Metropolitano. Una nueva era empieza este sábado en el Metropolitano.

Es el primer partido del fondo de inversión estadounidense al frente del conjunto rojiblanco. El inicio de un nuevo control de la entidad, que seguirá gestionada al menos los próximos tres años por Miguel Ángel Gil Marín, su consejero delegado y, hasta este jueves, máximo accionista. Su llegada ya se nota. Se ha modificado el Consejo de Administración, que sube a once miembros y al que se ha incorporado la leyenda del fútbol español David Villa, y se aprobó una ampliación de capital de cien millones de euros para invertir en el equipo y en la Ciudad del Deporte en torno al estadio.

El feudo rojiblanco acoge una nueva cita liguera para los pupilos de Diego Pablo Simeone en mitad de la disputa de los octavos de final de la Champions League. Los colchoneros viajan la próxima semana a Londres para buscar el pase a cuartos tras golear (5-2) en casa a del Tottenham, pero antes continuarán su progresión en Liga hacia la caza del tercer lugar. Parece el único aliciente en lo que resta de Liga para los de Simeone, ya a 13 puntos del liderato y con la clasificación para la próxima edición de la Champions prácticamente bajo el brazo.

Simeone ha ido dosificando esfuerzos, aún más especialmente en el último mes, cuando se siente la carga insoportable de partidos. Este sábado disputará el 20º de 2026, pero el 13º desde el 31 de enero. Todo ello entre la exigencia de los encuentros, los sobreesfuerzos, los golpes, el desgaste mental y físico y algunas lesiones, como la de Jan Oblak, baja de última hora para el duelo por una «distensión muscular» en el costado sufrida en el entrenamiento de este viernes.

En el Getafe, por su lado, se ha instalado una euforia contenida tras la increíble racha de resultados con la que ha conseguido alejarse casi definitivamente de los puestos de descenso. Hace mes y medio estaba a solo un punto de las plazas de Segunda División y ahora son diez las unidades que le separan de la pérdida de categoría. Solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos con victorias ante clubes de la zona noble como el Villarreal (2-1), el Real Madrid (0-1) o, la pasada jornada, el Betis (2-0). En total, 14 puntos de 21 posibles para colocarse a cinco de Europa.

Alineaciones probables de Atlético y Getafe