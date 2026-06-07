El acabado de uñas que todas las manicuristas tienen reservado este verano: el efecto perlado o glaseado que no para de arrasar

Las uñas son una parte fundamental de la imagen personal y, al igual que el cabello o el maquillaje, reflejan nuestro estilo y cuidado. Mantener una manicura impecable no solo contribuye a una apariencia más pulida y sofisticada, sino que también ayuda a proteger la salud de las uñas. En los últimos años, una de las manicuras más populares en redes sociales, pasarelas y salones de belleza ha sido la de las uñas efecto perlado o glaseado.

Este diseño destaca por su acabado brillante, delicado y luminoso, capaz de aportar un toque glamouroso sin resultar excesivo. Los expertos de Druni aseguran que para entender cómo son unas uñas con efecto deseado no hay más que analizar un donut con su característica azúcar por encima. Gracias a su versatilidad, las uñas efecto glaseado se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes desean lucir una manicura moderna, refinada y fácil de combinar con cualquier look.

¿Qué son las uñas efecto perlado o glaseado?

Las uñas efecto perlado son un estilo de manicura que se caracteriza por presentar un acabado perlado, brillante y ligeramente iridiscente que recuerda al aspecto de un glaseado sobre una superficie lisa. El resultado es un efecto luminoso que refleja la luz de manera sutil, creando una apariencia elegante y sofisticada.

Este diseño suele lograrse mediante la aplicación de esmaltes especiales, pigmentos cromados o polvos perlados sobre una base de color neutro, generalmente en tonos nude, blanco lechoso, rosa suave o beige.

El acabado final ofrece un brillo delicado que parece cambiar ligeramente según la iluminación y el ángulo desde el que se observe. En Nails Factory afirman que se ven bien en cualquier tono de piel, combinan con todo y dan ese toque de limpieza y sofisticación que todas las mujeres busca.

Las características de las uñas efecto perlado

Acabado brillante y perlado

Reflejan la luz de forma suave, creando un efecto luminoso y sofisticado.

Versatilidad

Combinan fácilmente con diferentes estilos de ropa, maquillaje y accesorios.

Apariencia elegante

Su diseño delicado las convierte en una excelente opción tanto para eventos especiales como para el día a día.

Aspecto natural

A pesar de su brillo, conservan una apariencia sutil y refinada. «El efecto “vidrioso” aporta luminosidad y hace que las uñas se vean frescas y bien hidratadas», aseguran en Nails Factory.

Efecto tridimensional

Los pigmentos utilizados generan profundidad visual y reflejos cambiantes.

Aptas para todas las edades

Su diseño discreto y elegante favorece a personas de diferentes estilos y generaciones.

Personalización: efecto perlado o glaseado

Pueden combinarse con otros efectos, colores y decoraciones para crear diseños únicos.

Diseños de uñas con efecto glaseado

Efecto glaseado clásico

Consiste en una base blanca o nude con un acabado perlado brillante.

Uñas glaseadas en tono rosa

Aportan un aspecto romántico, femenino y muy elegante.

French perladas

Combina la clásica manicura francesa con un acabado brillante.

Uñas glaseadas plateadas

Perfectas para eventos nocturnos o celebraciones especiales.

¿Cómo hacer uñas efecto perlado? El paso a paso

Preparar las uñas

Limpia las uñas y elimina cualquier resto de esmalte anterior. Luego, corta y lima las uñas hasta obtener la forma deseada. Empuja suavemente las cutículas y lava las manos para eliminar residuos.

Aplicar una base protectora

Utiliza una capa de base transparente para proteger las uñas naturales y favorecer la adherencia del esmalte. «Esto ayudará a que el estilo de la manicura dure mucho más tiempo», aseguran desde Druni.

Aplicar el color de fondo

Las uñas efecto glaseado suelen lucir mejor sobre tonos claros como blanco lechoso, rosa pastel, nude o beige. Aplica una o dos capas de esmalte y deja secar completamente.

Aplicar pigmento perlado

Con ayuda de una esponja, pincel o aplicador especial, coloca el polvo cromado o pigmento perlado sobre la superficie de la uña. Frota suavemente hasta conseguir el efecto brillante e iridiscente característico.

Sellar el diseño

Aplica una capa de top coat o brillo sellador para proteger el pigmento y potenciar el acabado glaseado.

Curar bajo lámpara (si utilizas gel)

Si trabajas con esmaltes semipermanentes o gel, coloca las uñas bajo una lámpara LED o UV.

Hidratar las cutículas

Finaliza aplicando aceite para cutículas o crema hidratante para mantener las uñas y la piel alrededor en perfecto estado.

Otras tendencias en uñas

uñas old money y japonesa

Lejos de las uñas recargadas que dominaron temporadas anteriores, esta tendencia apuesta por la discreción, los acabados impecables y una estética que transmite lujo silencioso.

Uñas de gelatina

Los tonos más populares suelen incluir rosas, naranjas, lilas, verdes, azules y rojos translúcidos, aunque actualmente existen múltiples variantes que incorporan acabados holográficos, efectos iridiscentes y detalles decorativos.