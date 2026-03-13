Alarma en el Atlético: Oblak es baja de última hora para recibir al Getafe

Entrada la noche del viernes, la portería del Atlético se fundió a negro. El club rojiblanco publicó su convocatoria a través de las redes sociales y en ella no se encontraba un nombre, el de Jan Oblak. Sin tiempo para plantearse qué podía haber sucedido, el mismo Atlético respondía a la cuestión. «Simeone no podrá contar con el meta, que en la sesión de entrenamiento de este viernes acabó con molestias en el costado y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, el parte indica que sufre una distensión muscular», añadieron.

Oblak realizó el entrenamiento de este viernes junto al resto de sus compañeros y con aparente normalidad. No fue hasta que acabó la sesión cuando el esloveno acusó molestias y fue sometido a pruebas. Oblak se une así a las bajas de Barrios y Mendoza, ambos lesionados. El primero, con problemas tras regresar un mes después, mientras que el segundo estará otro mes de baja tras lesionarse ante la Real Sociedad.

El sustituto de Oblak será Musso, el portero de Copa del Rey para Simeone. Para completar la lista, el Cholo recurre a los canteranos Esquivel y Álvaro Moreno, guardametas del Madrileño y del C respectivamente, que juegan ambos el domingo. Del filial, también entra en la lista Julio Díaz, lateral izquierdo. Musso se reencuentra con el Getafe, el equipo ante el que jugó en la primera vuelta su hasta ahora único partido en Liga.

Sin Oblak, sin Barrios y sin Mendoza

La convocatoria del Atlético para recibir al Getafe este sábado en el Metropolitano tiene las bajas de Oblak, Barrios y Mendoza por lesión. Esta es la lista completa de Simeone.