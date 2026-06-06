Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y dispersos matinales de nubes bajas marcan el día en toda la provincia. El Prepirineo experimentará nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos por la tarde. Temperaturas máximas en ascenso y vientos moderados estarán presentes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de junio

Barcelona: cielo variable y posibles chubascos

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, mostrando una mezcla de nubes que prometen un día interesante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados, creando un ambiente cálido y agradable a medida que avance la jornada. Este 14 de octubre, conviene estar atentos a la posibilidad de algunos chubascos, especialmente por la tarde y noche, cuando el aire se sentirá más cargado y pesado.

A lo largo del día, el viento soplará de forma suave del sur a una velocidad de 15 km/h, proporcionando una brisa refrescante que contrarrestará el calor. Con el sol saliendo a las 6:18 y despidiéndose a las 21:21, disfrutaremos de una extensa jornada iluminada que nos invita a salir y aprovechar cada rayo. No obstante, conviene estar preparados para esas posibles lluvias que podrían sorprendernos durante la tarde, aunque todavía quedan momentos para disfrutar del buen tiempo antes de que el cielo se cubra más densamente.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes pesadas y posibles lluvias

El amanecer se presenta en L’Hospitalet de Llobregat con una atmósfera tensa, marcada por nubes pesadas que parecen presagiar un día inestable. Los primeros rayos del sol luchan por hacerse hueco entre el gris del cielo, mientras el viento del sureste comienza a soplar con fuerza, dejando entrever que se avecinan cambios meteorológicos significativos.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados, pero por la tarde el panorama se tornará diferente: el sol cederá ante la llegada de lluvias, con un 15% de probabilidad. Además, el viento alcanzará velocidades de hasta 20 km/h, lo que generará una sensación térmica más fresca de hasta 16 grados. Con la humedad en aumento, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un día algo variable.

Día dinámico con posibilidades de lluvia

en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 16 grados, brindando una sensación térmica agradable. A medida que avanza la mañana, el sol saldrá a las 06:18 y la temperatura se elevará hasta alcanzar un máximo de 25 grados por la tarde. Si bien no se esperan lluvias en el transcurso de la mañana, existe una probabilidad moderada del 15% de que caiga algo de agua en la tarde-noche.

El viento del sureste soplará a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, marcando una jornada con algo de frescura. La humedad relativa se mantendrá en niveles de hasta el 100%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente durante las horas más cálidas. Con aproximadamente 15 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:21, los badalonenses podrán disfrutar de un día dinámico y variable.

Ambiente templado con nubes dispersas en Sabadell

El tiempo presenta un ambiente templado con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados, con leves probabilidades de lluvia en la tarde-noche, aunque el viento suave será un acompañante agradable.

Un día así es perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a relajarse y aprovechar el tiempo con buenas charlas o un buen libro.