Pablo Barrios hace saltar las alarmas tras retirarse del entrenamiento por lesión

El centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, ha encendido las alarmas en la enfermería del club rojiblanco al resentirse de una antigua lesión durante el entrenamiento previo al duelo ante el Getafe. El joven mediocampista tuvo que retirarse para ser evaluado por los servicios médicos. A expensas de que salga el parte médico todo apunta a que se trata de una nueva lesión muscular.

Barrios llegaba a este tramo de la temporada con la ilusionante noticia de su regreso. Tras estar más de un mes de baja por una lesión en el muslo derecho sufrida en un partido de Copa frente al Real Betis Balompié, el centrocampista volvió a los entrenamientos y entró en la convocatoria para el choque de Champions ante el Tottenham Hotspur, acumulando 21 minutos sobre el césped, su primer contacto con la competición tras su recuperación. ￼

La importancia de Barrios para el Atlético es indiscutible. A sus 22 años, se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo por su capacidad para organizar el juego, su lectura ofensiva y su presencia física en la medular. Su ausencia en los últimos encuentros ya se notó en el rendimiento del equipo, que buscó alternativas sin encontrar siempre el equilibrio deseado en el pivote.

Justo cuando el Atlético afronta una de las fases más exigentes del calendario, con la Finalissima a la vuelta de la esquina, la final de Copa del Rey y la mirada puesta en el Mundial 2026, la posible nueva lesión de Barrios llega en un momento delicado. El conjunto colchonero depende de su talento para mantener la estabilidad en el centro del campo y afrontar con garantías tanto las competiciones europeas como la final de Copa.

Ahora, los aficionados y el cuerpo técnico esperan los resultados de las pruebas médicas al jugador para conocer el alcance de la dolencia y cuánto tiempo tendrá que volver a estar fuera de los terrenos de juego, en uno de los momentos de la temporada donde el equipo más lo necesita.