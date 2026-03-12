España da el ‘sorpasso’ y se acerca a la quinta plaza en la Champions

España sigue sumando puntos en Europa para obtener una quinta plaza en Champions League el año que viene y ya se sitúa entre los mejores de la temporada en el ranking UEFA. Los últimos resultados en las competiciones europeas han permitido al fútbol español colocarse en la segunda posición del ranking anual, una situación que les permite superar a Alemania en la clasificación y que ahora mismo les permitiría volver a tener cinco equipos en la máxima competición europea la próxima temporada.

Las victorias de Real Madrid y Atlético de Madrid, junto al empate del FC Barcelona, han sido clave para mejorar la puntuación de la liga española en las competiciones continentales. Estos resultados suman puntos en el coeficiente que elabora la UEFA, un sistema que mide el rendimiento de los clubes de cada país en torneos internacionales.

Este avance tiene una gran importancia porque las dos ligas con mejor coeficiente de la temporada obtienen un premio adicional: una plaza extra en la Champions League del próximo curso. Actualmente, Inglaterra lidera el ranking con 22.513 puntos, mientras que España, con 18.031 puntos, competirá con Alemania, con 18.000 puntos, e Italia, por debajo con 17.357 puntos, para asegurar ese segundo puesto.

Para mantener esa posición, será fundamental que los equipos españoles sigan logrando buenos resultados en las competiciones continentales. Además de la Champions, también cuentan los puntos que se suman en torneos como la Europa League y la Conference League. Clubes como el Real Betis, el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano pueden tener un papel importante para seguir sumando puntos para España en esta jornada europea.

Si logran superar rondas y mantenerse en competición el mayor tiempo posible, ayudarán a que España siga acumulando puntos en el ranking. Aunque al inicio de la temporada algunos clubes españoles quedaron eliminados antes de lo esperado, las actuaciones recientes han permitido recuperar terreno. Si esto sigue así, el fútbol español podría cerrar la temporada entre las dos ligas con mejor rendimiento en Europa y asegurarse un quinto representante en la Champions la próxima temporada.