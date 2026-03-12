Un vietnamita desafía a la ingeniería y monta su propia central hidroeléctrica en su casa

Tener una central hidroeléctrica en casa es posible, este vietnamita ha desafiado las leyes de la ingeniería para conseguir crear su propia energía en casa. La realidad siempre acaba superando la ficción y lo hace de tal forma que nos permite conocer en primera persona una serie de situaciones que realmente pueden acabar siendo del todo surrealistas. Cuando pensábamos en una central hidroeléctrica nos imaginamos una construcción enorme, difícil de imitar, aunque este ingeniero vietnamita lo ha conseguido, aprovechando un pequeño río que pasaba cerca de su casa.

Este experto desafía a todas las leyes de la ingeniería

La ingeniería permite hacer posible lo que pensábamos que era imposible. Conseguir obtener una serie de elementos que van de la mano de unos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a nuestro día a día, de una manera que nos costará tener en consideración. Es hora de descubrir lo que ha hecho un experto que tenía muy claro su objetivo.

Este vídeo viral nos enseña cómo un vietnamita consiguió crear su propia central hidroeléctrica en casa.

Monta su propia central hidroeléctrica en casa

Este ingeniero ha conseguido montar su propia central hidroeléctrica en casa.

En España los expertos de la Fundación Endesa nos explican la forma en la que se construye una central hidroeléctrica: «El primer paso para construir una central hidroeléctrica es elegir el lugar adecuado. Se realiza un estudio del río, su caudal, su curso y el desnivel en el terreno. Es vital determinar si es viable construir una presa y un embalse para almacenar agua, ya que el desnivel (diferencia de altura entre el embalse y la central) es una de las claves para generar energía. También se evalúan los impactos ambientales: cómo afectará la presa al ecosistema del río, la fauna, la flora y las poblaciones locales. Se estudian las propiedades del terreno para decidir el tipo de presa más adecuado, y se realizan diseños iniciales».

Los mismos expertos nos explican que los elementos que debe tener una central nuclear son varios que debemos empezar a visualizar:

Presa de hormigón: muy resistente, comúnmente utilizada cuando hay condiciones de roca sólida.

Presa de gravedad: su muro es muy robusto y su base es ancha para soportar la presión del agua.

Presa de arco: con forma curva para transmitir la presión del agua hacia las paredes del valle.

Presa de contrafuertes: con pilares que refuerzan la estructura, útil en terrenos menos estables.

Hay otro punto que estos expertos ponen sobre la mesa y que quizás el ingeniero vietnamita no ha tenido en cuenta: «Construir una central hidroeléctrica no solo es un reto técnico, sino también medioambiental y social. La construcción del embalse puede alterar ecosistemas, afectar la migración de peces, modificar caudales e inundar zonas naturales o pobladas. Por ello, durante la planificación se realizan estudios de impacto ambiental y social. También se implementan medidas de mitigación como escalas para peces, programas de reforestación o compensaciones para comunidades locales».

Una construcción que se ha convertido en viral y que nos indica que todo puede ser posible.