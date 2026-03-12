David Villa vuelve al Atlético de Madrid

David Villa ha regresado al Atlético de Madrid. El Guaje dejó huella en el club pese a estar sólo un año. Su llegada en verano de 2013 fue clave para que el equipo ganara la Liga (2013-14) y llegara a la final de la Champions en Lisboa. Desde entonces siempre ha estado muy ligado al club, y su hijo juega en la cantera del Atleti. Ahora, Villa vuelve a la que fue su casa como uno de los miembros del Consejo de Administración.

Este jueves se ha ejecutado la compra de Apollo Sports Capital, que se convierte en accionista mayoritario del club tras formalizarse el acuerdo anunciado el pasado mes de noviembre. La llegada de Apollo conlleva cambios y, por ello, esta mañana, en el Metropolitano «se ha configurado el nuevo Consejo de Administración del Atlético de Madrid. Estará formado por 11 miembros y estará presidido por Enrique Cerezo mientras que Miguel Ángel Gil seguirá ejerciendo como consejero delegado».

En el comunicado resaltan que «uno de los nombres más reconocibles en esta nueva etapa del principal órgano de dirección del club es el de David Villa. Leyenda del fútbol español, el delantero asturiano formó parte del Atlético de Madrid que conquistó LaLiga en la temporada 2013/14, contribuyendo con sus goles en una campaña histórica en la que también se alcanzó la final de la Liga de Campeones. De esta manera, David Villa regresa a nuestro club como uno de los miembros del Consejo de Administración».

El máximo goleador de la historia de la selección española ha mostrado su ilusión por este nuevo reto profesional como consejero: «Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo».

Por su parte, Enrique Cerezo ha querido darle la bienvenida en su regreso al club colchonero: «Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte. Sé bienvenido».