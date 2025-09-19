Apollo entra en juego: estudia comprar un 70% del Atlético de Madrid

El gigante de inversión, Apollo, está estudiando tomar una participación mayoritaria en el Atlético de Madrid, según ha adelantado el diario Expansión, citando a tres accionistas próximos a las negociaciones. El fondo estadounidense está en las últimas fases de negociación con los accionistas del Atlético para comprar hasta un 70% del equipo rojiblanco. El equipo podría ser el primer fichaje para su nuevo fondo dedicado a activos deportivos que Apollo lanzará este año.

Entre los accionistas que han dejado una participación sobre la mesa están Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado, que retiene un 51% del capital, así como el presidente Enrique Cerezo (15%) y Ares, otro gigante de capital privado, fondo que retiene aproximadamente un 34% del Atlético a través de su vehículo de inversión, HoldCo.

Apollo podría entrar en la cúpula del equipo deportivo por esta vía o a través de una ampliación de capital, que cifraría el valor del club en los 2.500 millones de euros. Está ampliación se destinaría a la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid. Por otro lado, otro 27% queda en manos del empresario israelí Idan Ofer, dueño del fondo de inversión, Quantum Pacific, quién también está en conversaciones con Apollo.

El Atlético de Madrid logró facturar 410 millones de euros al cierre de 2024, según cifras de Deloitte, y sería el primer salto del fondo hacia el mundo deportivo. No obstante, los fondos de capital riesgo han mostrado cada vez más interés en adquirir equipos deportivos en su cartera de inversiones: desde LaLiga hasta el National Football League (NFL), la liga del fútbol americano en Estados Unidos.