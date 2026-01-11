Un empresario con 200 pisos revela el gran problema de España y todos le dan la razón: «He tenido 10 inquiokupas»

Rubén Zaballos, empresario gallego dedicado al mercado inmobiliario, ha desvelado los motivos que lo llevaron a destinar gran parte de sus propiedades al alquiler turístico, a pesar de que su idea inicial era arrendarlas a largo plazo, debido a los inquiokupas. Según relató, gran parte de sus inmuebles provenían de «fondos de inversión buitre» adquiridos hace entre 12 y 15 años, y que permanecieron cerrados durante mucho tiempo antes de ser rehabilitados.

En su intervención, Zaballos destacó que muchas de estas viviendas, situadas en localidades pequeñas de menos de 10.000 habitantes, se habían concebido originalmente como residenciales. Sin embargo, la combinación de impagos por parte de los inquilinos y la estacionalidad de la demanda lo llevaron a transformar estos inmuebles en alojamientos turísticos. «Con julio, agosto y septiembre no compensa con lo que puedes ganar alquilándolos todo el año», explicó, haciendo referencia a la escasez de interesados en alquileres de larga duración fuera de la temporada estival.

El problema de los inquiokupas

La inquiokupación se ha consolidado como un problema creciente en España, afectando especialmente a propietarios de viviendas en alquiler. Este fenómeno se da cuando un inquilino firma un contrato legalmente, accede a la vivienda y posteriormente deja de pagar, aprovechándose de vacíos legales y de la protección que brinda la legislación a ciertos inquilinos. A diferencia de los okupas tradicionales, los inquiokupas entran con consentimiento del propietario, lo que complica el desalojo y puede prolongar los procesos judiciales durante meses o incluso años.

El origen del término proviene de la combinación de «inquilino» y «okupa», reflejando la diferencia respecto a los okupas: mientras estos ocupan sin permiso, los inquiokupas utilizan contratos legales como vía para permanecer sin pagar. Según datos de 2024, los casos de inquiokupación han aumentado cerca de un 30 % en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

Este fenómeno ha generado un clima de desconfianza que ha llevado a aproximadamente un 25 % de los pequeños arrendadores a retirar sus inmuebles del mercado, reduciendo así la oferta disponible y contribuyendo a un encarecimiento de los alquileres de alrededor del 15 % en el último año.

La experiencia de Rubén Zaballos

El empresario indicó que tiene entre 90 y 100 propiedades en pueblos pequeños y reconoció que, en total, había registrado alrededor de 10 casos de impagos por parte de inquiokupas. Aunque la cifra pueda parecer baja en relación con el total de inmuebles, Zaballos subrayó que los problemas derivados de estas situaciones van más allá del simple perjuicio económico: «La gente que tengo contratada me han dicho que no alquile más a gente así porque al final es un problema para ellos: tienen que estar pendientes de si pagan o no».

Esta experiencia, unida a la dificultad de obtener ingresos estables en pueblos con demanda limitada durante gran parte del año, hizo que el alquiler turístico se presentara como una alternativa más cómoda y rentable. «Al final, me han dicho que lo dedique a turístico, que es todo más cómodo», señaló.

El empresario también detalló en laSexta Xplica que al optar por el alquiler turístico, puede maximizar los ingresos en los meses de mayor demanda, aunque esto implique asumir los retos propios de este sector, como la gestión de reservas y el mantenimiento frecuente de los inmuebles. Con estas declaraciones, Rubén Zaballos pone de manifiesto cómo los problemas de impago y la presencia de inquiokupas están influyendo en la estrategia de inversión inmobiliaria en España.

Claves para propietarios

Según la OCU, seleccionar correctamente al inquilino y establecer mecanismos de control desde el inicio del contrato es fundamental para reducir riesgos y evitar situaciones de impago.

El primer paso consiste en buscar un inquilino que pueda demostrar su solvencia económica mediante justificantes de ingresos regulares, que coincidan con lo que declara a Hacienda. También es recomendable consultar ficheros de morosos como FIM o BDMI para verificar si la persona figura en alguno de ellos. La precaución se extiende a quienes ofrecen pagos elevados por adelantado, ya que esto puede ser una señal de alerta.

Fijar una renta asequible es otro punto clave: lo ideal es que el alquiler no supere el 30 % de los ingresos del inquilino, lo que reduce el riesgo de impagos por falta de capacidad económica. Además, el propietario puede exigir un mes de fianza, dos meses adicionales como garantía, más el mes en curso, e incluso solicitar un avalista que demuestre ingresos y propiedad de algún inmueble.

También conviene poner la titularidad de los contratos de suministros (electricidad, gas, agua) a nombre del inquilino, para que sea directamente responsable de su pago. Si, a pesar de todas las precauciones, se producen impagos, es importante notificarlo de manera inmediata al arrendatario, ya sea por correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio que deje constancia.

Si los impagos persisten, el siguiente paso es un requerimiento fehaciente: enviar un burofax con acuse de recibo y certificación de texto, detallando los periodos y cantidades pendientes, y estableciendo una fecha límite para saldar la deuda.