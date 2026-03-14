Confinan dos pueblos de Soria por el incendio de un camión con mercancías peligrosas

Las autoridades han confinado Montuenga y Aguilar de Montuenga (Soria) de forma preventiva tras el incendio de un camión de mercancías líquidas peligrosas que ha ardido en la A-2 a la altura de Arcos de Jalón después de colisionar contra un turismo, un accidente que ha dejado dos personas heridas, grave el conductor del turismo y leve el del camión.

La colisión se ha producido sobre las 00:14 horas de este sábado en el kilómetro 172 de la A-2, sentido Madrid, y ha dejado una gran columna de humo al arder la caja del tráiler que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9), lo que ha generado una importante columna de humo y llamas en su área adyacente, según ha informado la Diputación.

Por ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha declarado a las 03:19 horas situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas, de manera que se ha cortado la carretera en ambos sentidos y se han confinado los mencionados pueblos.

Al lugar, se han trasladado Bomberos de la Diputación Provincial de Soria del parque de Almazán, Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de carreteras, quienes han estado trabajando hasta las 06:30 horas.

Las tareas de las dotaciones de bomberos han consistido en la delimitación de un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, monitorización de la columna de humo generada por posible afectación a la población y, finalmente, extinción del fuego del camión, que ardía en su totalidad. Tras varias horas, se ha logrado controlar y extinguir el incendio.