Ayuso es recibida con aplausos y vítores a su llegada al encuentro con el Papa

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido recibida con vítores y aplausos a su llegada al acto con el Papa León XIV Tejer Redes, celebrado en el Movistar Arena la tarde de este domingo. La líder del Ejecutivo madrileño ha sido recibida con gritos de «¡presidenta! ¡presidenta!» mientras entraba al pabellón donde ha tenido lugar el encuentro del Sumo Pontífice con autoridades de la cultura, la economía y el deporte.

Todo lo contrario le ha pasado a Milagros Tolón, ministra de Educación, que ha recibido una pitada monumental por parte del público que esperaba la llegada de León XIV ante el acceso del Movistar Arena de Madrid. «¡Fuera, ministra! ¡Fuera!», han sido algunos de los gritos que los presentes han dedicado a la responsable de la cartera de Educación desde el momento en que se bajó de su vehículo hasta que accedió al pabellón.

Tolón no ha sido la única representante del Gobierno que ha acudido al encuentro con el Papa. Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente primero, también ha estado presente y ha sido recibido por los presentes de un modo similar al de su compañera en el Ejecutivo.

Ayuso, Cuerpo y Tolón, además de Sara Aagesen, han estado presentes durante este domingo en el encuentro Tejer Redes con el mundo de la Cultura, del Arte, de la Economía y del Deportes, organizado por la visita del Papa León XIV a Madrid. En el acto también han estado presentes figuras como el actor Antonio Banderas.

El intérprete malagueño ha leído un emotivo discurso en el que hablaba sobre su conexión con Dios y en el que ponía en valor la Semana Santa de Málaga. «Un ritual majestuoso de arte, cultura y devoción», ha dicho el Banderas ante el Papa León XIV.

Ángel Garamendi, presidente de la CEOE, Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, también han estado presentes en el encuentro con el Papa. Todos ellos han intervenido juntos para destacar la apuesta por el diálogo social para hacer frente a los retos del presente y del futuro, como la irrupción de la Inteligencia Artificial.