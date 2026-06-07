La princesa Leonor y Ayuso protagonizan una curiosa coincidencia estilística en la misa del Papa en Madrid

Madrid está viviendo un momento único. El Papa León XIV se encuentra celebrando una multitudinaria misa ante más de 1,2 millones de personas en el corazón de la capital, más concretamente en la emblemática Plaza de Cibeles. En ella han estado presentes numerosas autoridades políticas, además de la Familia Real. Sin embargo, más allá del componente institucional, los estilismos han vuelto a convertirse en protagonistas y han dejado una curiosa coincidencia: el vestido de la princesa Leonor era exactamente del mismo color que el traje escogido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A diferencia de la jornada anterior, donde las tonalidades oscuras dominaron gran parte de las apariciones públicas, el segundo día de la visita del Santo Padre ha estado marcado por una paleta mucho más luminosa. Mientras el rey Felipe VI ha apostado por un clásico traje azul marino con camisa blanca y corbata azul, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha seguido una línea similar, aunque con una corbata más llamativa de lo habitual para una cita de estas características.

Por su parte, la Reina Letizia ha vuelto a hacer uso del denominado «privilegio del blanco», reservado a determinadas monarcas católicas ante la presencia del Papa. Sin embargo, han sido la princesa Leonor e Isabel Díaz Ayuso quienes han protagonizado una de las imágenes más comentadas de la jornada gracias a una inesperada coincidencia cromática.

La heredera al trono ha apostado por un diseño de la línea Hannibal Laguna White. En concreto, se trata del modelo Lauren, disponible en la página web de la firma por 498 euros. El vestido destaca por su elegancia depurada, con un escote que descansa suavemente sobre los hombros y un gran lazo posterior que cae desde la espalda. No obstante, para esta aparición pública el diseño ha sido adaptado y se ha prescindido de ese detalle. Leonor completó el estilismo con zapatos y bolso de Carolina Herrera.

Y fue precisamente entonces cuando apareció la coincidencia. Isabel Díaz Ayuso eligió para la ocasión un conjunto de dos piezas exactamente en la misma gama cromática que la princesa: un delicado azul empolvado que terminó convirtiéndose en uno de los colores protagonistas del acto. En su caso, la presidenta madrileña volvió a confiar en Victoria, la firma liderada por Vicky Martín Berrocal, una de sus diseñadoras de referencia para los grandes compromisos institucionales. De hecho, el día anterior ya había apostado por otro diseño firmado por Rocío Osorno.

No es la primera vez que Ayuso luce este conjunto. De hecho, ya se lo vimos durante una visita oficial a Nueva York, confirmando una vez más su apuesta por reutilizar prendas en actos públicos y construir un armario coherente más allá de las tendencias pasajeras.

El conjunto destacaba por una chaqueta de doble botonadura con una marcada estructura en hombros y cintura, una de las señas de identidad de la firma. El pantalón recto, combinado con unos zapatos de tacón, contribuía además a estilizar visualmente la silueta y alargar las piernas.

En una jornada donde todas las miradas estaban puestas en el Papa León XIV, la Reina Letizia y el protocolo del Vaticano, la coincidencia entre la princesa Leonor e Isabel Díaz Ayuso terminó dejando uno de los detalles más llamativos del día. Porque a veces, en los grandes actos institucionales, son precisamente los pequeños gestos los que más conversación generan.