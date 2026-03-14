Roberto Brasero avisa del fenómeno que llega a partir de hoy: «Frío, lluvias y nieve»

El fenómeno que llega a partir de hoy lo explica Roberto Brasero, será mejor que nos preparemos para lo peor. Es hora de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que llegan sin avisar y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que la situación cambiará por momentos.

Roberto Brasero será el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. En estos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar una situación del todo inesperada. Es hora de conocer lo que pasará en breve, cuando el tiempo acabará llegando este fin de semana de forma excepcional a un territorio en el que todo puede ser posible. Estaremos a merced de una primavera que puede guardarnos más de una sorpresa inesperada.

Frío, lluvias y nieve acabarán llegando de nuevo a España

Roberto Brasero no duda en advertir ante una serie de novedades destacadas que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Este invierno que parece que no se ha marchado del todo, vuelve con mucha fuerza y nos sitúa en un punto para el que quizás no estaremos del todo preparados. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días de marzo en los que esperaríamos ver el buen tiempo llegar.

En su lugar, vamos a tener que afrontar un marcado giro de guion que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa, en estos días en los que Roberto Brasero no duda en advertirnos de lo que puede pasar en breve. Deberemos estar muy pendientes de una serie de cambios importantes.

Este experto no duda en adelantarnos una previsión del tiempo que trae una serie de fenómenos que pueden ir llegando por momentos. Con la mirada puesta a un giro importante de guion que podría acabar siendo el que nos puede hacer cambiar de planes este fin de semana.

Avisa Roberto Brasero del fenómeno que llega a partir de hoy

A partir de hoy mismo, Roberto Brasero nos explica lo que puede pasar. Nos espera un importante cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que parece que tenemos muchos planes por delante, tocará estar preparos para modificarlos un poco más.

Tal y como nos explica desde su canal del tiempo de Antena 3: «Para el sábado esperamos otra entrada de aire frío de origen polar que hará bajar de golpe las temperaturas en toda España, salvo en la franja litoral mediterránea donde no cambiarán. En resto, el sábado restaremos grados. La bajada será de unos 8 o 9 grados en amplias zonas del norte, centro y el interior del este peninsular y de unos 5 grados menos en el resto de la Península, Baleares y Canarias. Algunas de las máximas previstas para este sábado: 8º en Ávila y Burgos; 9º en León y en Teruel; 11º en Logroño y en Cuenca; 12º en Madrid; 14ºen Toledo… y algo más suaves en Alicante con 19º o Sevilla con 20º, pero serán también más bajas que las del viernes. Y con más nubes».

Siguiendo con la misma explicación: «Y es que el sábado seguirá avanzando ese frente que entra el viernes por el norte. Con esto, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte de la mitad nordeste peninsular y a Baleares. Los más fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas o granizo ocasional, se prevén en Asturias y Cantabria, el nordeste de Cataluña y en Baleares. En el resto de la mitad norte también podrá llover, así como en la zona centro por la mañana y en otros puntos del este peninsular, pero de manera más débil. En el sur no se esperan lluvias y en Canarias seguirán cayendo en el norte de las islas montañosas. Pero, como hemos dicho, este frente viene acompañado de una nueva entrada de aire polar con lo que será normal que nos pueda nevar el sábado y que caiga incluso una buena nevada de marzo en las montañas de la mitad norte».

El frío puede ser de récord para esta época del año: «Pero no solo ahí: la cota empezará baja en el norte y hasta 1500/1800 metros en el resto, pudiendo bajar hasta los 600/900m en la zona oriental a lo largo del día. Ahora mismo hay previstos avisos por nevadas para este sábado en la montaña de Lugo y de Ourense, la Cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y los pirineos occidentales. Y en las costas gallegas y en Girona los avisos por viento y oleaje llegarán a ser de nivel naranja».