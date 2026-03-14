Cielo muy nuboso en toda la provincia, con precipitaciones durante la primera mitad del día. Las temperaturas descenderán notablemente y se prevén heladas débiles en el sistema Ibérico. Viento moderado del noroeste, con rachas fuertes en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias matutinas y tarde despejada

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla del norte a una velocidad notable, creando una sensación de frescura que puede hacer que el termómetro se sienta más bajo de lo que indica. A medida que el sol asome tímidamente a las 07:17, la temperatura comenzará en torno a los 9 grados, pero la humedad en el ambiente hará que el día se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, la lluvia dará un respiro, aunque no se descartan algunos chubascos dispersos. El cielo se despejará un poco, dejando entrever un azul tenue, mientras las temperaturas alcanzan un máximo de 13 grados. Con el viento aún presente, aunque menos intenso, la sensación térmica podría descender a 4 grados en los momentos más frescos. La luz del día se irá apagando lentamente, con la puesta del sol a las 19:08, marcando el final de una jornada que, aunque húmeda, también traerá momentos de calma y claridad.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el cielo se presenta cubierto y la temperatura se mantiene fresca, con mínimas de 6 grados. A lo largo de la jornada, se espera un aumento en la probabilidad de lluvias, alcanzando el 100% por la mañana y el 90% por la tarde-noche, mientras el viento sopla del noreste a 15 km/h.

La mañana será un preludio de lo que vendrá, con temperaturas que apenas alcanzarán los 8 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 4. Por la tarde, las lluvias intensas y las rachas de viento que superarán los 30 km/h marcarán el contraste con la calma matutina. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Tarazona: cielo nublado y lluvias intermitentes

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 12 grados. A lo largo del día, se espera lluvia, especialmente en la mañana y la tarde, aunque el viento será leve, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el día para salir a tomar un café o dar un pequeño paseo puede ser una excelente opción.