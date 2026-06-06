Fallece un hombre tras desplomarse en el interior de un autobús de la EMT en la parada del hospital de Son Espases

Un hombre de avanzada edad ha fallecido en la noche de este viernes después de sufrir un repentino desvanecimiento mientras viajaba a bordo de un autobús de la EMT de Palma. El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 21.00 horas en la parada situada junto al Hospital Universitario Son Espases.

Según las primeras informaciones, la víctima viajaba acompañada de su esposa cuando, de manera súbita, cayó desplomada en el interior del vehículo. La mujer, al percatarse de la gravedad de la situación, bajó rápidamente del autobús y comenzó a pedir ayuda desesperadamente a las personas que se encontraban en la zona.

La emergencia movilizó de inmediato a un importante dispositivo sanitario. Hasta el lugar se desplazaron profesionales del SAMU-061, así como médicos y personal de enfermería del servicio de Urgencias de Son Espases, cuya proximidad permitió una rápida intervención. También acudieron al lugar agentes de la Policía Local de Palma y Policía Nacional.

Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas con el objetivo de recuperar las constantes vitales del hombre. Durante más de media hora, los equipos médicos trabajaron intensamente para intentar salvarle la vida, empleando todos los recursos disponibles. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados y a la rapidez de la asistencia, las maniobras resultaron infructuosas.

Finalmente, los facultativos no pudieron hacer nada por revertir la situación y confirmaron el fallecimiento de la víctima en el mismo lugar de los hechos. La escena estuvo marcada por momentos de gran tensión y tristeza. La esposa del fallecido, visiblemente afectada por lo ocurrido, tuvo que ser atendida por los propios servicios sanitarios debido al fuerte impacto emocional sufrido tras presenciar el repentino colapso de su marido.

El suceso generó una notable conmoción entre los pasajeros del autobús y las personas que se encontraban en las inmediaciones de la parada, muchos de los cuales siguieron con preocupación las labores de los equipos de emergencia del propio hospital de Son Espases.

Las circunstancias exactas que provocaron el fallecimiento no han trascendido por el momento, aunque todo apunta a que el hombre sufrió una grave emergencia médica de origen natural mientras realizaba el trayecto en transporte público en Palma.

Pese a la rápida intervención del SAMU-061 y del personal sanitario del centro hospitalario, nada pudo hacerse para evitar el fatal desenlace. La investigación se limita, por el momento, a la elaboración de los informes médicos correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte.