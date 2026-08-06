Palma contará con un Distrito de las Artes para estudios superiores de música, diseño y arte dramático. La Conselleria de Educación y Universidades prevé licitar a finales de 2027 las obras una vez concluya la redacción del proyecto y se completen los trámites administrativos necesarios.

Para ello, el departamento ha transferido recientemente 1,22 millones de euros al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), que financiarán la elaboración del proyecto de una infraestructura cuya inversión global superará los 53 millones de euros.

Así lo ha avanzado este miércoles el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante la presentación del proyecto en la sede de la Conselleria, donde ha explicado que el equipo redactor dispondrá de nueve meses desde la firma del contrato para elaborar el proyecto ejecutivo.

A partir de ese momento, ha precisado, será necesario supervisar técnicamente el proyecto, declararlo de interés autonómico y aprobarlo en Consell de Govern antes de licitar las obras.

Vera ha evitado fijar una fecha para el inicio de la construcción y ha reconocido que todavía quedan diversos trámites por completar, por lo que la previsión de licitar los trabajos a finales de 2027 dependerá de que todo el proceso se desarrolle según lo previsto.

El futuro Distrito de las Artes se ubicará en el recinto de Son Busquets, contará con una superficie de 22.315 metros cuadrados. El complejo reunirá en un único espacio las enseñanzas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño, actualmente repartidas en distintos edificios de Palma.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Coll-Leclerc Arquitectos y Barceló-Balanzó Arquitectes será la encargada de redactar el proyecto ejecutivo y dirigir las obras, después de que su propuesta, denominada Es Born, resultara ganadora del concurso de ideas convocado por el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec).

Según ha explicado Vera, se trata de uno de los proyectos «más ambiciosos» impulsados por el Govern en materia educativa y cultural, con el objetivo de crear un entorno innovador que integre las enseñanzas artísticas superiores en un gran parque urbano abierto a la ciudadanía y contribuya a dar mayor visibilidad a estos estudios.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien también ha asistido a la presentación, ha señalado que el proyecto «sitúa la cultura y la formación de las personas en el centro de la ciudad». «Es un proyecto ambicioso, pero absolutamente necesario», ha concluido.

La propuesta ganadora

El anteproyecto ganador da continuidad al actual edificio del Conservatorio y plantea una transición de alturas con las nuevas construcciones, que estarán conectadas mediante un paseo central de casi 30 metros de anchura.

Este eje vertebrará todo el complejo y concentrará los principales espacios comunes, como zonas de estudio, áreas polivalentes para actividades pedagógicas y actuaciones al aire libre, espacios para comer, una biblioteca, una cafetería-restaurante y un ágora cultural cubierta por una gran pérgola fotovoltaica.

Asimismo, el paseo conectará los nuevos equipamientos culturales previstos, entre ellos un auditorio, un teatro y una sala de conferencias, además del auditorio ya existente, con el objetivo de convertir el recinto en un espacio de encuentro entre estudiantes y ciudadanía y acoger actividades abiertas al público.

Desde este espacio común se accederá a los tres nuevos edificios. El Conservatorio Superior de Música será el primero desde la entrada por la calle Alfons el Magnànim y dispondrá de 8.541 metros cuadrados, con una sala de orquesta de 310 metros cuadrados, sala de coro, 72 aulas destinadas a las distintas especialidades musicales, estudios de grabación, espacios para investigación y dependencias administrativas.

Junto a él se construirá la nueva sede de la Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares (Esadib), con una superficie de 5.245 metros cuadrados, que incluirá una sala de artes escénicas con acústica adaptable para teatro, danza y otros usos, además de camerinos, aulas, un estudio de doblaje y un taller-laboratorio.

El tercer edificio corresponderá a la Escuela Superior de Diseño, con 6.767 metros cuadrados, que albergará una sala de conferencias de 300 metros cuadrados, aulas, talleres, almacenes, salas polivalentes y otros espacios destinados a la actividad docente.

Según recoge el anteproyecto, los tres edificios compartirán las zonas comunes exteriores, concebidas tanto para responder a las necesidades educativas de las enseñanzas artísticas como para proyectar socialmente estas disciplinas mediante actividades abiertas a la ciudadanía.

Tras adjudicarse el concurso de ideas, la UTE formada por Coll-Leclerc Arquitectos y Barceló-Balanzó Arquitectes percibirá 2,3 millones de euros por la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de las obras.

Desde la Conselleria han destacado la trayectoria de ambos estudios de arquitectura. En el caso de Coll-Leclerc, especializado en nuevos paisajes urbanos, figura entre sus proyectos el actual Conservatorio de Palma, que pasará a integrarse en el futuro Distrito de las Artes. Barceló-Balanzó, con sedes en Palma y Barcelona, ha participado, entre otros trabajos, en el Edificio Interdepartamental de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y en el equipamiento deportivo de S’Aigo Dolça.