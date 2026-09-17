El argelino que mató de una puñalada a un compatriota de 19 años en Palma y la víctima eran ex menas que llegaron en patera a Mallorca

El apuñalamiento mortal de Son Gotleu deja tras de sí una historia marcada por la llegada a Mallorca en patera, el paso por el sistema de protección de menores y, en el caso del presunto agresor, antecedentes policiales y una detención por hurto apenas un día antes del crimen.

El detenido, un joven argelino menor de edad, y la víctima, un compatriota de 19 años, habían llegado a Mallorca en patera hacía unos meses y habían estado vinculados al sistema de protección de menores. Ahora, uno está muerto y el otro permanece ingresado en un centro de internamiento de menores por orden judicial. Este hecho pone de manifiesto la peligrosidad y el alto grado de conflictividad de los recién llegados en pateras a nuestras islas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la noche, alrededor de las 22.50 horas, en la calle Indalecio Prieto, en la zona del Passatge Pico Teide, en Son Gotleu (Palma). El lugar estaba lleno de personas cuando una discusión entre los dos jóvenes terminó, presuntamente, con uno de ellos sacando un cuchillo y clavándoselo en el pecho al otro.

Varias llamadas al 091 alertaron a la Policía Nacional de que un joven había sido apuñalado en plena calle y se encontraba tendido en el suelo con una importante herida sangrante en el pecho. «Todo fue muy rápido. Una pelea entre dos chavales argelinos y, de repente, uno sacó un cuchillo y le apuñaló en el pecho», explicaron varios testigos a OKBaleares. La escena generó momentos de enorme tensión entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

La zona estaba especialmente concurrida, con terrazas, bares, quioscos y grupos de jóvenes. «Esto estaba lleno de gente tomando unas copas y otros fumando porros», relató uno de los jóvenes que se encontraba en las inmediaciones.

Según los testimonios recogidos, la discusión comenzó entre los dos jóvenes y fue subiendo de tono hasta que, de forma repentina, se produjo el ataque con arma blanca. La víctima cayó al suelo gravemente herida mientras el presunto agresor abandonaba el lugar.

La investigación policial ha puesto además el foco en el historial del detenido. Según ha podido saber OKBALEARES, el joven contaba con antecedentes policiales. En una de sus reseñas figuraba inicialmente con una edad de 18 años, aunque las comprobaciones posteriores realizadas por los investigadores permitieron determinar que esa información no se correspondía con su edad real y que era menor.

El dato tiene relevancia judicial porque el arrestado queda sometido al régimen específico de responsabilidad penal de los menores y el procedimiento ha pasado al ámbito de la Fiscalía de Menores. De esta forma, en apenas unos días el joven pasó de encontrarse detenido por un presunto delito contra el patrimonio a ser arrestado como presunto autor de un homicidio tras el apuñalamiento mortal de su compatriota.

Un juzgado de menores decretó este pasado martes su ingreso en un centro de internamiento, mientras continúa la investigación para esclarecer qué ocurrió exactamente durante la pelea y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en el ataque mortal.

El caso vuelve a poner bajo el foco la situación de algunos jóvenes extranjeros que llegan a Mallorca en patera siendo menores de edad y que posteriormente abandonan el sistema de protección al alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, las circunstancias y responsabilidades deben analizarse caso por caso, atendiendo a los hechos y antecedentes que puedan ser acreditados.

En este caso concreto, la investigación deberá determinar el origen de la pelea, las circunstancias exactas del apuñalamiento y la información que constaba sobre la identidad y los antecedentes policiales del detenido.

Mientras tanto, los vecinos de Son Gotleu intentan recuperar la normalidad después de una noche que terminó con la muerte de un joven de 19 años tras recibir una puñalada en el pecho en plena calle y ante numerosos testigos.