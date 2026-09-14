«De repente sacó un cuchillo y le apuñaló»: el escalofriante relato de los testigos del apuñalamiento en Son Gotleu

Miedo, preocupación y conmoción entre los vecinos de Son Gotleu después de una noche que terminó con una brutal agresión con arma blanca en plena calle y ante la mirada de numerosas personas. El ataque se produjo en la zona de la calle Indalecio Prieto con el Passatge Pico Teide, un punto que a esas horas se encontraba especialmente concurrido.

«Todo fue muy rápido. Una pelea entre dos chavales argelinos y, de repente, uno sacó un cuchillo y le apuñaló en el pecho», explican varios testigos a OKBALEARES. Un relato que refleja la rapidez con la que se desencadenaron los acontecimientos y el desconcierto que se apoderó de quienes estaban alrededor.

La zona estaba llena de gente. Terrazas, bares, quioscos y grupos de jóvenes concentraban a numerosas personas cuando comenzó la discusión entre los dos implicados. Nadie esperaba que aquel enfrentamiento terminara de forma tan violenta.

«Esto estaba lleno de gente tomando unas copas y otros fumando porros», explica un joven que se encontraba en las inmediaciones. Según los testimonios recogidos, varias personas comenzaron a mirar hacia los dos jóvenes cuando estos empezaron a discutir y elevaron el tono. En cuestión de segundos, la situación dio un giro radical.

Según relatan quienes presenciaron la escena, uno de los jóvenes sacó un cuchillo y atacó al otro en el pecho. La víctima cayó gravemente herida mientras el presunto agresor salió corriendo del lugar. «Fue de repente. Nadie se esperaba que sacara un cuchillo», explican personas que se encontraban en la zona. Algunos testigos aseguran que durante unos instantes se vivieron escenas de enorme confusión entre quienes intentaban comprender qué acababa de suceder.

La agresión se produjo, además, ante decenas de personas. Algunos de los jóvenes presentes calculan que entre veinte y treinta personas pudieron ver directamente la pelea o los momentos inmediatamente posteriores al ataque.

Miedo entre los vecinos

Lo ocurrido ha dejado preocupación y sensación de inseguridad entre vecinos y personas que frecuentan esta zona de Son Gotleu. El hecho de que una agresión de estas características se produjera en un lugar concurrido y mientras había numerosas personas haciendo vida en la calle ha incrementado el temor entre algunos residentes.

La escena posterior al ataque estuvo marcada por la llegada de los servicios de emergencia y de varias patrullas policiales. Mientras los sanitarios atendían al joven herido, algunos de los testigos permanecieron en las inmediaciones, todavía conmocionados por lo ocurrido.

Ahora, las declaraciones de quienes estaban allí pueden resultar fundamentales para los investigadores. La Policía Nacional trabaja para reconstruir exactamente cómo comenzó la discusión, qué ocurrió durante los segundos previos al ataque y qué llevó al presunto agresor a sacar el arma blanca. También están tratando de localizar cámaras de seguridad de la zona.

Los vecinos, mientras tanto, recuerdan especialmente la rapidez de lo ocurrido. Una discusión que comenzó en plena calle, rodeada de personas y en una zona donde se concentraban numerosos jóvenes, terminó convirtiéndose en cuestión de segundos en una escena de violencia que ha dejado miedo, preocupación y conmoción en Son Gotleu.