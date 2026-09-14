Muere el joven argelino de 19 años apuñalado en Son Gotleu tras una dramática lucha por salvarle la vida

La noche de violencia vivida este domingo en Son Gotleu, Palma, ha terminado de la peor manera posible. El joven argelino de 19 años que fue apuñalado en la zona de la calle Indalecio Prieto ha fallecido finalmente en el hospital, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por salvarle la vida.

La víctima, quedó gravemente herida tras recibir una puñalada en el pecho. OKBALEARES dispone de imágenes exclusivas del momento en el que los equipos de emergencia atendían al joven en plena calle, en un intervención marcada por la extrema gravedad de su estado.

Hasta el lugar del suceso, en la calle Indalecio Prieto de Son Gotleu, se desplazaron numerosas unidades de la Policía Local de Palma, Policía Nacional y, cuando llegaron los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), el joven se encontraba en una situación crítica y llegó a sufrir una parada cardiorrespiratoria. Los profesionales iniciaron inmediatamente las maniobras de reanimación avanzada y consiguieron recuperar el pulso antes de proceder a su traslado urgente al Hospital Universitario Son Espases.

El joven ingresó en estado crítico y tuvo que ser atendido de urgencia debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma blanca. Sin embargo, pese a la intervención de los profesionales sanitarios, falleció durante la madrugada de este lunes.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto agresor poco después de la agresión. Según las informaciones conocidas hasta el momento, el arrestado también es de nacionalidad argelina. Los agentes desplegaron un dispositivo por las inmediaciones para localizar al sospechoso después de obtener una descripción del presunto atacante.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer qué ocurrió y qué desencadenó el enfrentamiento que terminó con el apuñalamiento mortal en Son Gotleu.

Las primeras pesquisas apuntan a que pudo producirse una discusión entre la víctima y el presunto agresor antes de que se produjera la agresión con arma blanca. No obstante, los investigadores trabajan para determinar con precisión cómo sucedieron los hechos y cuál fue la participación concreta del detenido.

Los agentes están tomando declaración a posibles testigos y recopilando todos los indicios que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en las próximas horas.

Mientras tanto, Son Gotleu se encuentra conmocionado por la muerte del joven de 19 años, que inicialmente logró sobrevivir gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia. Los sanitarios consiguieron recuperar sus constantes vitales tras la parada cardiorrespiratoria, pero la gravedad de las lesiones terminó siendo irreversible.

OKBALEARES cuenta en exclusiva con las imágenes de la dramática intervención sanitaria, en las que se puede apreciar el despliegue de los equipos de emergencia durante los minutos posteriores a la agresión y antes del traslado urgente de la víctima al hospital.