Sumar dará a conocer a su candidato a las generales el 17 de octubre y pasará a llamarse ‘Frente Amplio’

Sumar dará a conocer a su candidato a las elecciones generales el próximo 17 de octubre y pasará a llamarse Frente Amplio. Así lo ha anunciado este domingo la coalición de partidos que la constituyen, Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns, durante la reunión telemática que han celebrado.

Con independencia de que se celebren comicios anticipados, el nuevo Frente Común anunciará su nuevo líder, tras la renuncia de Yolanda Díaz. «Se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todos aquellos para los que su casa no es una fuente de tranquilidad sino de inseguridad», han agregado fuentes de Sumar.

La formación ha optado por no mantener oficialmente la postura defendida por el líder comunista de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, sobre la conveniencia de adelantar las elecciones, señalando que la decisión es competencia «exclusiva» de Sánchez y que están preparados para cualquier escenario.

Posibles candidatos: Mónica García y Ernest Urtasun

En las quinielas internas suenan sobre todos los ministros y ha emergido recientemente el nombre de la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien se ha afanado en frenar las especulaciones y recalcar que solo piensa en su condición de cabeza de lista en Madrid.

Otras voces subrayan que se lo que se ha puesto encima de la mesa es que encabece la lista por Madrid y haya un tándem con el ministro de Cultura Ernest Urtasun, que ha sonado también como referente electoral y al que sectores internos le ubican como número uno por Barcelona. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, es un perfil que «gusta mucho» dentro de los partidos, pero se ha descartado para ser candidato en diversas ocasiones, han señalado fuentes de Sumar a Europa Press.

El próximo paso inmediato de Sumar consistirá en mantener otro encuentro este lunes ampliado a sus aliados políticos y parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca. Tras esta cita, se prevé una comparecencia pública de dirigentes del ya constituido Frente Común.