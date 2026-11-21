El Ayuntamiento de Pinto ha desmontado las informaciones publicadas por el diario.es y niega la supuesta cancelación de cinco obras teatrales en el municipio. El consistorio ha aclarado este sábado que la programación cultural del próximo año se encuentra en «fase de estudio» y que «no hay contratos cerrados». Además, ha anunciado medidas legales contra lo que ha calificado de calumnias interesadas.

Tras la publicación de dicho medio sobre la supuesta cancelación de cinco compañías teatrales, estas han denunciado al Ayuntamiento de Pinto por haber roto de forma unilateral los acuerdos verbales que mantenían para representar sus obras en el Teatro Municipal Francisco Rabal. Aunque las productoras reconocen a ese medio que no existía un contrato firmado, aseguran que la suspensión llega a 24 horas de cerrarse el plazo de la convocatoria. Por su parte, la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE) ha alegado que existe «una censura encubierta».

Ante esta información, OKDIARIO se ha puesto en contacto con fuentes del Ayuntamiento de Pinto, que han indicado que rechazan «las acusaciones de veto ideológico» y aseguran que es imposible cancelar los espectáculos que «no estaban contratados ni programados». Además, han reiterado que la programación cultural prevista para 2027 sigue abierta a contrataciones y niegan cualquier tipo de veto.

Por otra parte, tras las críticas por supuestamente censurar una obra de Federico García Lorca, desde el Ayuntamiento defienden su compromiso con el autor: «No se ha censurado ninguna obra de Lorca», señalando la programación de la reapertura del Teatro Francisco Rabal con la Poncia y el anuncio de que la Feria del Libro del próximo año estará dedicada al centenario de la Generación del 27.

El Ayuntamiento de Pinto anuncia acciones legales

El Consistorio ha anunciado la convocatoria de una reunión urgente con cada una de las productoras para valorar la incorporación de las obras en la programación. Asimismo, ante la difusión del medio antes mencionado, ha calificado estas informaciones de «calumnias interesadas» que «buscan dañar la imagen de la institución». El Gobierno municipal ha confirmado a OKDIARIO que se tomarán medidas legales para «defender su honorabilidad».