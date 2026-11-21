Álvaro Valles estaba siendo uno de los porteros de la temporada. Salvo algunos partidos muy aislados, todas sus participaciones eran de sobresaliente. Estaba en el top 3 de jugadores de un Betis alegre que ha empezado bien la temporada. Pero, sin embargo, Valles falló en uno de esos momentos más importantes de la temporada bética: el derbi en el Pizjuán. Un cantadón del portero del Betis propició, en el minuto 91, que su equipo no ganara al Sevilla (1-1).

Así acabó un derbi en el que el Sevilla dominó más, tuvo más ocasiones, pero que el Betis se llevaba con un gol de Antony, el primero del ‘trianero’ de esta temporada. Ese tanto, en el inicio de la segunda mitad, le daba un triunfo espectacular a los de Pellegrini, hasta que llegó el minuto 91.

En el tiempo de descuento, Kike Salas encontró un balón fuera del área y tiró fuerte, bien, pero centrado. Era un balón fácil de parar, más allá de que tenía delante a Bartra, sí, que le quitaba visibilidad, pero aun así era sencillo atajarlo. Pero Valles tocó el balón de forma muy tibia, se le escapó de las manos y para dentro.

Era el 1-1, un resultado que mereció el Sevilla, porque tiró más, lo intentó más, llegó a estrellarse contra el palo… Pero el derbi lo tenía el Betis cerrado y la imagen acabó siendo triste por ese incomprensible fallo de Valles, que acabó más que hundido, consolado por sus compañeros al finalizar el partido. Esa fue la imagen porque falló en el derbi tras el temporadón que estaba haciendo.

Fue un derbi menos bronco que otros derbis que no supo llevar el árbitro Sánchez Martínez, que empezó a sacar amarillas sin sentido y castigar lo normal y no castigar lo duro. Un derbi que dominó el Sevilla, pero que el Betis dio la impresión de que, cuando quisiera, lo ganaba. Así fue con el tanto de Antony y después con alguna que otra jugada, la más clara, otra de Antony. Perdonó en la contra el 0-2.

El mejor Betis en años, que está funcionando muy bien en Champions y que está en puestos Champions en Liga, no acabó ganando a un Sevilla que tiene más puntos (19) de los esperados y para lo que tiene en la plantilla. El gol de Kike Salas congeló al Betis en el tiempo de descuento y el derbi acabó en empate, pero con mejor sabor para los locales.