El PSOE ha repartido preservativos en el mercadillo de Villanueva de la Serena, en Badajoz, el pueblo de Miguel Ángel Gallardo, el ex líder socialista que colocó al hermano de Sánchez. Los preservativos llevan la frase La fuerza del amor, característica en los mítines del partido.

Los socialistas han informado en su cuenta de X del mercadillo donde, además de dar papeletas para acudir a votar este 29-N y preservativos, dan panfletos, chapas de la bandera española, llaveros, bolígrafos o pulseras. También reparten pegatinas con frases como «Mejor perro que fascista» o «ladra, muérdeles».

En el mercadillo de Villanueva de la Serena, mostrando #LaFuerzaDeLaGente

El #29N #VotaPSOE https://t.co/6n9oQ5Frev — PSOE Villanueva de la Serena (@PsoeVvaSerena) November 21, 2026

En la línea de los últimos días con el partido, el PSOE de Villanueva de la Serena ha repartido también panfletos insultando al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En él se puede leer la frase «Adora hacer el ridículo» junto a una imagen de Dora, la exploradora y la cara de Feijóo.

El pueblo del impulsor del enchufe

El puesto se encontraba en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Se trata del pueblo donde Miguel Ángel Gallardo era presidente de la Diputación de Badajoz. Gallardo fue condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación en el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón.

Los hechos objeto de la acusación se encontraban relacionados con el acceso de David Sánchez a una plaza de coordinador en la Diputación de Badajoz, en manos de Miguel Ángel Gallardo, que contrató al hermano del actual presidente del Gobierno en el mes de julio de 2017. El tribunal consideró probado que la Diputación de Badajoz, que dirigía Gallardo en 2017, adaptó a David Sánchez un puesto de trabajo a sus «apetencias personales» por la ópera, hasta el punto de que el propio acusado reconoció por entonces en sede judicial que no sabía «dónde está ubicada la oficina de artes escénicas» que dirigía.