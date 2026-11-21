Las parejas que han compartido una vida, han tenido hijos y nunca han formalizado su relación podrán acceder a la pensión de viudedad sin necesidad de haberse inscrito en un registro de parejas de hecho o acudir a un notario. El Gobierno ha aprobado un cambio en la Ley General de la Seguridad Social que modifica las condiciones para recibir esta prestación y evita que muchas personas queden desprotegidas tras el fallecimiento de su compañero o compañera. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también abre una oportunidad para quienes enviudaron antes de la reforma.

El requisito que desaparece para las parejas con hijos

La principal novedad afecta a las parejas que tienen descendencia en común, pero nunca llegaron a formalizar su relación. Hasta ahora, la normativa exigía acreditar la inscripción en un registro autonómico o municipal de parejas de hecho, o disponer de un documento público que demostrase su constitución, con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento.

Con el nuevo Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, se elimina esta obligación para quienes tienen hijos en común. En su lugar, la Seguridad Social exigirá demostrar una convivencia estable, notoria e ininterrumpida de al menos dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Para justificarlo, será necesario presentar el correspondiente certificado de empadronamiento conjunto. ￼

¿Quién puede solicitar la pensión de viudedad?

La reforma no significa que todas las parejas que hayan tenido hijos puedan cobrar automáticamente esta prestación. También deben cumplir las condiciones generales establecidas por la Seguridad Social, que son no tener impedimentos legales para contraer matrimonio y no mantener un vínculo matrimonial o una pareja de hecho con otra persona.

Además, deben cumplirse los requisitos de cotización o situación de alta del fallecido que establece la legislación para generar el derecho a la pensión. Por tanto, tener hijos en común y demostrar dos años de convivencia elimina la exigencia registral, pero no suprime el resto de condiciones necesarias para acceder a la prestación.

Las parejas sin hijos en común mantienen los requisitos anteriores, que son cinco años de convivencia ininterrumpida y la inscripción registral o formalización mediante documento público con dos años de antelación al fallecimiento. ￼

También podrán beneficiarse quienes enviudaron anteriormente

Uno de los aspectos más importantes de la reforma es que no se limita a los fallecimientos que se produzcan a partir de ahora. El Gobierno ha incluido una disposición transitoria que permite solicitar la pensión a personas cuya pareja falleció antes del 21 de octubre de 2026 y que no pudieron acceder a ella por no cumplir los antiguos requisitos formales.

Para estos casos se establece un plazo improrrogable de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta el 21 de octubre de 2027. Si se reconoce la prestación, sus efectos económicos comenzarán el primer día del mes siguiente al de la solicitud, no desde la fecha del fallecimiento.

La modificación supone un cambio importante en la protección de las familias españolas y reconoce que una relación estable no depende necesariamente de haber firmado un documento. Ahora, las parejas con hijos que nunca formalizaron su unión tendrán una nueva vía para acceder a una pensión que anteriormente podían perder por una cuestión administrativa.