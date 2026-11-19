A partir del próximo 1 de diciembre va a cambiar la forma de calcular cuánto cobra un trabajador cuando está de baja médica. La modificación afecta a la incapacidad temporal y consistirá en calcular a partir de un mes más atrás de lo que se hacía hasta ahora. Es decir, que una persona que empiece una baja en diciembre ya no tendrá como referencia, con carácter general, su base de cotización de noviembre, sino la de octubre.

El cambio aparece recogido en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que modifica varios artículos de la Ley General de la Seguridad Social. La novedad puede hacer que algunos trabajadores cobren algo más y otros algo menos durante la baja, dependiendo de cómo hayan evolucionado sus bases de cotización en los meses anteriores. Lo que no cambia son los porcentajes que se aplican después para determinar la cuantía de la prestación.

A partir del 1 de diciembre se modifica el cálculo de la incapacidad temporal

Hasta ahora, el cálculo de la base reguladora de una incapacidad temporal tomaba como referencia la cotización del mes inmediatamente anterior al inicio de la baja. Pero a partir del 1 de diciembre, ese criterio cambiará. La nueva redacción del artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social establece que, en las contingencias comunes, deberá utilizarse la base de cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante. En la práctica, supone retroceder dos meses.

A partir de lo explicado, podemos tener por ejemplo, el caso de un trabajador que comience su baja un 10 de diciembre de 2026. La base reguladora se calculará tomando como referencia la cotización de octubre, y no la de noviembre. Cuando el empleado cobra mensualmente y ha estado de alta durante todo el mes que se toma como referencia, esa base se divide entre 30 para obtener la cantidad diaria sobre la que después se aplicarán los porcentajes correspondientes. Por otro lado, el cambio no se va a limitar únicamente a enfermedad común o accidente no laboral. El Real Decreto-ley también introduce el mismo desplazamiento temporal para las contingencias profesionales, aunque el cálculo incorpora en ese caso las reglas específicas correspondientes a las horas extraordinarias.

Así puede cambiar lo que cobres durante una baja médica

La pregunta más inmediata es si a partir de diciembre se cobrará menos. La respuesta dependerá de cada trabajador y de cuánto cotizara en el mes que ahora se utilizará como referencia. Si la base de cotización de dos meses antes era inferior a la del mes inmediatamente anterior a la baja, la prestación puede ser menor que con el sistema anterior. También puede ocurrir lo contrario. Un trabajador cuya base fuera más alta dos meses antes podría salir beneficiado con el nuevo cálculo.

Por ejemplo, si una persona tenía una base de cotización de 1.800 euros en octubre y pasó a 2.000 euros en noviembre, una baja iniciada en diciembre utilizará los 1.800 euros como referencia. En cambio, si en octubre cotizaba por 2.000 euros y en noviembre bajó a 1.800, el nuevo sistema tomaría la cantidad superior. No existe, por tanto, una subida o una bajada generalizada de las prestaciones. El efecto dependerá de cada caso y será especialmente visible en trabajadores cuya base haya cambiado recientemente por una modificación salarial, de jornada o por otras circunstancias.

Los porcentajes de la incapacidad temporal no cambian

La reforma modifica la base que se utiliza para hacer las cuentas, pero no altera los porcentajes generales que se cobran en las bajas por enfermedad común o accidente no laboral. Recordemos que los tres primeros días continúan sin generar prestación con carácter general. Luego a partir del cuarto y hasta el vigésimo día se percibe el 60% de la base reguladora y, a partir del día 21, el porcentaje pasa al 75%.

También se mantiene el requisito de haber cotizado 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores cuando la incapacidad temporal deriva de una enfermedad común, salvo las situaciones especiales para las que la ley establece excepciones. En caso de accidente, sea laboral o no, y de enfermedad profesional, no se exige ese periodo previo de cotización. Conviene diferenciar, además, quién asume el pago. En enfermedad común y accidente no laboral, la prestación se abona desde el cuarto día de baja y entre el cuarto y el decimoquinto corre a cargo del empresario, según recoge la nueva redacción del artículo 173.

Qué ocurre si acabas de empezar a trabajar en la empresa

La nueva regulación también contempla los casos en los que el trabajador lleva poco tiempo contratado y todavía no existe una base de cotización correspondiente a dos meses antes. Si la persona entró en la empresa durante el mes anterior al inicio de la baja, se utilizará precisamente la cotización de ese mes. Si comenzó a trabajar en el mismo mes en el que se produce la incapacidad temporal, se tomarán las cotizaciones generadas desde el día del alta hasta la jornada anterior al comienzo de la baja.

Estas reglas evitan que el nuevo sistema deje sin una referencia válida a quienes acaban de incorporarse a un empleo. La modificación comenzará a aplicarse el 1 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha, quienes inicien una incapacidad temporal deberán tener en cuenta que la nómina inmediatamente anterior a la baja ya no será necesariamente la que determine cuánto cobrarán durante ese periodo.