La Unión Europea pondrá un límite a los pagos en efectivo a partir del año 2027. El 10 de julio es la fecha prevista para que entre en vigor esta nueva norma que tiene un único y gran objetivo: luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales dentro del continente. Por ello, el Parlamento Europeo decidió hace unos meses que no se permitirán pagos en metálico de más de 10.000 euros dentro de unos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo límite de pagos en efectivo dentro de la Unión Europea.

España y Europa vienen legislando en los últimos años para controlar, aún más si cabe, los movimientos de dinero de los ciudadanos y, con la premisa de luchar contra el fraude fiscal, quieren en los próximos meses aumentar el control sobre las transacciones de los ciudadanos. En el Consejo Europeo han detectado que en los últimos años se han movido entre 117.000 y 210.000 millones de euros en operaciones sospechosas y por ello quieren tomar medidas con los pagos en metálico.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado año 2024 el Reglamento (UE) 2024/1624, que introduce a partir del verano de 2027 un nuevo límite de pagos en efectivo de 10.000 euros que tendrán que respetar todos los países que forman parte de la Unión Europea. Esta nueva norma, que entrará en vigor a partir del próximo 10 de julio de 2027, tiene un claro objetivo: luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales dentro de la Unión Europea.

Límite de pago en efectivo en la Unión Europea

Así que la Unión Europea fijará un límite máximo de 10.000 euros en pagos en efectivo cuando las transacciones se realicen dentro de un ámbito comercial. Con esta nueva norma, desde el Consejo Europeo se asegurarán de que las grandes cantidades de dinero se muevan en todos los países miembros por canales en los que sea más fácil seguir el rastro del dinero, como puede ser a través de una transferencia bancaria.

La Unión Europea quiere moverse hacia lo digital para tener controlados los movimientos de los ciudadanos y eso supone dejar al margen los pagos en efectivo, que siguen siendo frecuentes entre la rama más longeva de la población. Por su parte, los más jóvenes ahora suelen frecuentar métodos de pago a través de la red gracias a los que han proporcionado las nuevas tecnologías en los últimos años, con los pagos con tarjeta a través del contactless del teléfono móvil, por ejemplo.

Esta nueva norma de la Unión Europea que pondrá un límite máximo al pago en metálico en los estados miembros no repercutirá en España, que desde hace unos años ya cuenta con un límite de 1.000 euros para el pago en efectivo cuando haya un profesional o un empresario de por medio. Esto quedó estipulado en la Ley 10/2010, de 28 de abril, que también fija un límite para llevar por la calle de 100.000 euros, que tendrán que ser declarados a través del model S1. Todo con el objetivo de combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales… además de controlar todos los movimientos de dinero de los ciudadanos dentro de la Unión Europea.