‘Los Simpson’ nos han dado motivos para creer en sus teorías conspiranoicas. Han estado en boca de todos con sus predicciones sobre el futuro, pero, se hayan cumplido o no, es normal que se siembre una duda razonable. Como ha sucedido con el famoso apagón del día 17 de noviembre que anunciaba esta serie. Las redes sociales se han llenado de fragmentos de ese capítulo donde auguraban un apagón que afectaba a toda su ciudad ficticia, pero la Unión Europea ya se ha encargado de desmentir esta información.

Lo que dice la UE del apagón

El Grupo de Coordinación de la Electricidad (GCE) de la Comisión Europea ha concluido que el mercado eléctrico de toda la Unión Europea está bien planificado y preparado para el invierno. Un informe de la Red Europea de Operadores de Sistema de Transporte de Electricidad publicado el 13 de noviembre estima que hay recursos suficientes para atender a toda la demanda, aunque apunta algunos riesgos en zonas concretas donde recomiendan mantener la vigilancia.

Ante situaciones así, la Comisión Europea adoptó una serie de medidas para responder ante una crisis el día 3 de noviembre de este año. Aunque su comunicado en ningún momento mencionó una amenaza concreta, habló de «crisis cada vez más frecuentes y complejas que afronta Europa». Pero nada de un apagón masivo o un ciberataque como el que compartían en redes.

Ante el contexto de incertidumbre infundado en redes sociales, lo único que sabemos es que Estados Unidos, hoy día 17 de noviembre, prepara un simulacro de emergencia en radios y televisiones. Pero esto no indica que se vaya a producir un ciberataque o un apagón. Este mensaje fue lanzado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias el 9 de noviembre y les ha bastado a los usuarios de las redes sociales para difundir información errónea e inexacta.