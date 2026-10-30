La Unión Europea lo hace oficial: el nuevo límite para pagar en efectivo que entrará en vigor en 2027 y afectará a millones de ciudadanos

La Unión Europea anda ávida en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y, por ello, a partir de 2027, introducirá cambios en lo que se refiere al manejo de efectivo entre los ciudadanos de los Estados miembros. A partir del próximo verano, hay un nuevo límite para los pagos en metálico que tendrán que respetar todos los ciudadanos de la Unión Europea. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva norma que llega por parte de Bruselas con destino a todos los países que forman parte de la Unión Europea.

Europa se quiere armar ante el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y por ello desde el Parlamento Europeo aprobaron el pasado 2024 una nueva norma que fijará el límite de movimientos en efectivo entre los ciudadanos de los países de la Unión Europea. Todo ello después de que el Consejo Europeo detectara que en los últimos años han circulado entre 117.000 y 210.000 millones de euros en operaciones sospechosas que afectan a cerca del 70 % de las redes delictivas activas en la Unión.

Por ello, el Parlamento Europeo aprobó el pasado año 2024 el Reglamento (UE) 2024/1624, que introduce a partir del verano de 2027 un nuevo límite de pagos en efectivo de 10.000 euros que tendrán que respetar todos los países que forman parte de la Unión Europea. Esto tiene como objetivo que los grandes desembolsos de dinero se puedan realizar por canales que puedan ser trazables para los bancos y las haciendas de todos los países que forman parte de la Unión Europea.

La Unión Europea y el nuevo límite para efectivo

Así que el Reglamento (UE) 2024/1624, aprobado en 2024 por el Parlamento de la Unión Europea, fijará un límite común para todos los territorios de 10.000 euros cuando las transacciones se realicen dentro del ámbito comercial. Si superan este máximo, se tendrá que hacer vía transferencia bancaria u otros métodos con los que las autoridades puedan seguir el rastro del dinero, que ahora es más asequible debido al auge de las nuevas tecnologías y todas las ventajas a la hora de realizar pagos que tienen a disposición los consumidores.

En España, la ley ya fija un límite de 1.000 euros para el pago en efectivo cuando haya un profesional o un empresario de por medio. En nuestro país también, con el objetivo de combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, la Ley 10/2010, de 28 de abril, también aplica un máximo de efectivo que cualquier persona puede llevar por la calle, que será de 100.000 euros dentro del territorio nacional.

Cualquiera que quiera cruzar la frontera no podrá portar más de 10.000 euros, que es la cantidad que ha fijado la Unión Europea a partir de 2027 con respecto al límite para pagar en efectivo dentro del territorio. Esta normativa la tendrán que seguir todos los países que forman parte de la Unión Europea con el objetivo de poder luchar contra el fraude fiscal y los movimientos de dinero ‘negro’ dentro de la UE.