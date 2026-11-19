La casa de Arturo Pérez-Reverte es mucho más que una vivienda en las afueras de Madrid. El escritor y periodista cartagenero ha convertido su hogar en un refugio personal en el que los libros, los recuerdos de sus viajes y los objetos relacionados con su trayectoria profesional ocupan un lugar protagonista. Situado en La Navata, una urbanización de Galapagar rodeada de pinares y naturaleza, el chalé destaca por su discreción exterior y por un interior que refleja las grandes pasiones de su propietario. Más de 32.000 libros, mapas antiguos, maquetas de barcos y recuerdos de sus años como corresponsal de guerra forman parte de este particular universo, alejado del bullicio de la capital y pensado para trabajar con tranquilidad.

Un chalé en La Navata, a las afueras de Madrid

Arturo Pérez-Reverte, nacido en Cartagena en 1951, encontró en La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar, el lugar adecuado para establecer su residencia. Se trata de una zona residencial situada a unos 30 kilómetros de Madrid, caracterizada por sus viviendas independientes, sus calles tranquilas y la abundante vegetación que la rodea.

Lejos de las grandes mansiones ostentosas y de las urbanizaciones más conocidas de la capital, el escritor vive en un chalé unifamiliar cuyo exterior no adelanta la singularidad de lo que esconde dentro. La privacidad y el contacto con la naturaleza son dos de las características de este enclave, que permite mantener cierta distancia del ritmo de la ciudad sin renunciar a las conexiones con Madrid.

Una biblioteca con más de 32.000 libros

El espacio más impresionante de la vivienda es, sin duda, su biblioteca. El escritor reúne más de 32.000 ejemplares distribuidos en estanterías que llegan hasta el techo y ocupan buena parte de la casa. No se trata de una colección reunida por motivos decorativos, sino de una biblioteca personal que ha ido construyendo durante décadas y que constituye una herramienta fundamental para su trabajo.

Entre sus lecturas se encuentran autores clásicos y contemporáneos, obras de historia, literatura de aventuras y novelas de diferentes géneros. En una entrevista concedida a El País en 2022, Pérez-Reverte mostró este espacio y explicó que su biblioteca contaba ya con 32.000 libros. También reconoció la importancia que tienen las lecturas en su formación como novelista y defendió la necesidad de conocer la literatura antes de ponerse a escribir.

Los libros, además, conviven con numerosos objetos que tienen un significado especial para él. Maquetas de barcos, mapas antiguos, armas, cascos y recuerdos de sus viajes y de sus años como corresponsal de guerra forman parte de la decoración. Algunos proceden de rodajes y otros están vinculados a las experiencias que ha acumulado durante su trayectoria profesional.

Un despacho organizado para escribir sin interrupciones

La biblioteca no es únicamente el lugar donde conserva sus lecturas. También es el centro de operaciones desde el que desarrolla sus novelas. Pérez-Reverte ha organizado su zona de trabajo con tres mesas diferentes, cada una destinada a una tarea concreta.

La primera está dedicada a la escritura de nuevos textos. Allí trabaja durante cinco o seis horas cada mañana. La segunda la utiliza para revisar y corregir los manuscritos, mientras que la tercera está reservada para la documentación: mapas, libros de consulta y documentos históricos que necesita para construir las tramas de sus novelas. Esta distribución permite separar las distintas fases del proceso creativo y mantener organizados los materiales que utiliza.

Otro detalle llamativo es su particular relación con la tecnología. El escritor explicó en una entrevista concedida a El taller de ideas en 2002 que su casa estaba organizada en tres plantas y que no tenía teléfono ni conexión a internet en su ordenador de trabajo. Su intención era evitar las distracciones y disponer de un espacio completamente dedicado a la literatura.

«No necesito Wikipedia, aquí está todo», explicaba entonces en referencia a su biblioteca. Una filosofía que mantiene la importancia del papel y de los libros físicos en su manera de documentarse.

El silencio y la privacidad, dos imprescindibles en su hogar

La tranquilidad es otro de los elementos que definen la vivienda. Pérez-Reverte ha explicado que recibe pocas visitas y que únicamente acceden a su casa sus amigos más cercanos y familiares. No es una vivienda concebida para organizar grandes encuentros sociales, sino un espacio privado en el que poder concentrarse sin interrupciones.

En este sentido, el propio escritor ha reconocido que necesita silencio absoluto para trabajar y que no le gusta escribir con música ni con ruidos de fondo. Su rutina comienza temprano: se levanta a las ocho de la mañana, hace ejercicio y dedica buena parte de la jornada a la escritura.