La actriz Carmen Machi tiene muy claro dónde quiere vivir. Lejos de las grandes mansiones, las urbanizaciones privadas y las viviendas de lujo que suelen asociarse a las estrellas del cine y la televisión, la intérprete ha encontrado su lugar en pleno centro de Madrid. Concretamente, en Malasaña, uno de los barrios con más personalidad de la capital, donde compró su primera casa en 2003, cuando empezaba a disfrutar del éxito televisivo de 7 Vidas. Más de dos décadas después, sigue viviendo en aquella misma propiedad, un piso de alrededor de 100 metros cuadrados que comparte con su pareja, Vicente.

Un piso en Malasaña que compró con el éxito de ‘7 Vidas’

Carmen Machi nunca ha escondido su vinculación con Madrid. Aunque creció entre Getafe y Fuenlabrada, la actriz siempre ha sentido una especial conexión con el centro de la capital. Por eso, cuando su carrera comenzó a despegar gracias a 7 Vidas, tomó una decisión que llevaba tiempo deseando: comprar una vivienda en Malasaña.

La propia intérprete explicó que adquirió su primera casa en 2003 y que continúa viviendo en ella. Su objetivo era muy sencillo: poder tener una vivienda propia en el barrio que le gustaba, sin necesidad de trasladarse a zonas residenciales más exclusivas.

La propiedad tiene más de 100 metros cuadrados y se ha convertido en su refugio personal desde hace más de veinte años. Allí vive junto a Vicente, su pareja, un músico que siempre ha mantenido un perfil alejado de la exposición pública. Ambos han construido una vida discreta, sin convertir su relación en un asunto mediático.

Así es el interior de su casa: madera, libros y un sofá muy cómodo

Aunque Carmen Machi es bastante celosa de su intimidad, recientemente ha dado algunas pistas sobre cómo es el interior de su vivienda. En una conversación en el pódcast La pija y la quinqui, en la que también participó Paco León, la actriz habló de algunos detalles de su salón y dejó claro que su casa está muy lejos de responder a una decoración minimalista o excesivamente calculada.

Uno de los protagonistas de la estancia es un sofá de color nude, que describió como blandito y mullido, equipado con numerosos cojines y pensado para disfrutar de largas horas de descanso. Sin embargo, la decoración no sigue una única gama cromática. La propia intérprete explicó que en su casa conviven los tonos neutros con otros elementos más llamativos.

Entre los detalles que destacan en la vivienda están las vigas de madera vistas, características de los pisos antiguos del barrio, además de diferentes muebles y piezas que aportan personalidad. También tiene un sillón rojo que rompe con los colores más suaves del salón.

«Es un piso antiguo. Mucho libro, mucha madera», explicó la actriz. Una descripción sencilla que permite hacerse una idea del ambiente de su hogar: una vivienda con elementos tradicionales, muebles cómodos y objetos que parecen elegidos para disfrutar del espacio, no para convertirlo en un escaparate.

Malasaña, el barrio que nunca ha querido abandonar

La elección de esta vivienda está estrechamente relacionada con la historia personal de Carmen Machi. Para ella, Malasaña no es simplemente una zona céntrica de Madrid, sino un barrio con el que mantiene una conexión emocional desde hace décadas.

La actriz ha contado en diferentes entrevistas su fascinación por el Madrid de los años ochenta, la música y las tribus urbanas que marcaron aquella época. En particular, ha mencionado su admiración por Quadrophenia, la película británica de 1979 que retrata la cultura mod y que asegura haber visto en más de treinta ocasiones.

En una entrevista explicó que siempre había querido vivir en Malasaña y que comprar allí su casa fue uno de los grandes logros personales de su vida. De hecho, cuando le preguntaron por el éxito, ofreció una respuesta muy alejada de los premios y la popularidad: poder levantarse cada mañana, disfrutar de su trabajo y haber conseguido comprar una vivienda en el lugar que deseaba.

Una vida privada alejada del lujo y la exposición pública

La casa también refleja la manera en la que la actriz ha decidido gestionar su vida personal. A pesar de ser uno de los rostros más reconocibles de la interpretación española, Machi siempre ha procurado mantener una separación entre su profesión y su intimidad.

Comparte la vivienda con Vicente, su pareja desde hace muchos años, que trabaja como músico y apenas aparece en los medios de comunicación. Ambos han apostado por una relación discreta y una vida alejada de las exhibiciones públicas. La actriz ha hablado abiertamente de sus decisiones personales, entre ellas la de no casarse ni tener hijos, sin sentir la necesidad de ajustarse a los modelos familiares tradicionales.

Tampoco parece interesarle trasladarse a una vivienda más ostentosa por el hecho de haber alcanzado el éxito profesional. Su piso de Malasaña, de aproximadamente 100 metros cuadrados, responde a sus prioridades: comodidad, personalidad y una ubicación que le permite disfrutar de Madrid.