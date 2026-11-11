El refugio de José Coronado en Toledo: «Me ha permitido ejercer de jardinero»

José Coronado es uno de los actores más reconocidos del panorama audiovisual español, pero cuando se apagan los focos y termina un rodaje, su lugar favorito está lejos de los escenarios y de la vida en la capital. El intérprete madrileño encontró hace décadas en la provincia de Toledo un refugio en el que disfrutar de una vida mucho más tranquila, rodeado de naturaleza y con espacio para dedicarse a una de sus aficiones menos conocidas: la jardinería. Allí cuenta con una finca de una hectárea de terreno, donde ha construido su particular microhábitat, un entorno que él mismo ha ido transformando con árboles, plantas y vegetación.

Una finca de una hectárea en Toledo para desconectar de Madrid

Aunque José Coronado nació y creció en Madrid, hace aproximadamente 25 años decidió hacerse con una propiedad en Toledo. Concretamente, su refugio se encuentra en el entorno de Casarrubios del Monte, una localidad situada a unos 40 minutos de la capital, que le permite disfrutar del campo sin tener que alejarse demasiado de su ciudad.

El actor ha hablado en diferentes ocasiones de la importancia que tiene esta propiedad en su vida. En una entrevista concedida a ABC, explicó que llevaba décadas disfrutando de aquella casa y que había conseguido convertir el terreno en un espacio completamente personal. «Tengo una hectárea de terreno y me he hecho mi propio microhábitat», confesaba al describir cómo había ido dando forma a su pequeño oasis particular.

No se trata únicamente de una segunda residencia a la que acudir durante los periodos de vacaciones. Para Coronado, la finca representa una oportunidad de cambiar de ritmo, disfrutar del aire libre y encontrar un espacio propio al que retirarse cuando las obligaciones profesionales se lo permiten. De hecho, el intérprete ha reconocido que, aunque le gusta el campo cuando dispone de tiempo libre, durante los rodajes prefiere permanecer en el asfalto y cerca de la actividad de la ciudad.

La jardinería, una de sus grandes aficiones

Una de las particularidades de la propiedad es que buena parte de su encanto se debe al trabajo que el propio José Coronado ha dedicado a su entorno natural. El actor ha desarrollado una afición por la jardinería que le ha llevado a experimentar con diferentes especies vegetales y a ocuparse personalmente del mantenimiento de los árboles y las plantas.

«Me ha permitido ejercer de jardinero», explicaba en aquella conversación, en la que también reconocía haber atravesado distintas etapas como aficionado a las podas, los injertos, el cultivo de plantas y los bonsáis. Una actividad que le ha permitido transformar progresivamente el terreno hasta conseguir el paisaje que buscaba.

Entre las especies que ha plantado se encuentran chopos, magnolios, árboles del paraíso, sauces y eucaliptos. No es una elección casual. Coronado explicó que decidió incorporar numerosos árboles desde que adquirió la propiedad para protegerse de las altas temperaturas que se registran durante el verano en Castilla-La Mancha. «Planté muchos nada más coger la casa, para protegerme del calor, porque Lorenzo castiga mucho en verano en Castilla-La Mancha», relataba.

El cambio de prioridades de José Coronado

La tranquilidad que encuentra en Toledo ha cobrado todavía más importancia con el paso de los años. En 2017, José Coronado sufrió un infarto de miocardio del que consiguió recuperarse después de ser atendido e intervenido rápidamente. Aquel episodio supuso un punto de inflexión en sus hábitos y le llevó a prestar más atención a su salud, entre otros cambios, dejando el tabaco.

También ha cambiado su manera de entender el tiempo libre. El actor ha reconocido que, con los años, disfruta mucho más de los planes sencillos, de las reuniones con familiares y amigos y de esos momentos en los que no hay obligaciones profesionales de por medio.

«Me encanta el trabajo que la vida me ha regalado. Me gusta estar con la familia, los amigos, una chimenea, una tertulia, es lo que más me puede gustar a estas alturas», explicaba al hablar de sus preferencias personales.