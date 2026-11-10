Así es la casa de David Broncano y Silvia Alonso junto al pantano de San Juan: un chalet de lujo rodeado de naturaleza

David Broncano y Silvia Alonso han encontrado lejos del centro de Madrid uno de sus lugares favoritos para desconectar de la rutina. El presentador de La Revuelta y la actriz cuentan con una propiedad en Cebreros, un municipio de la provincia de Ávila situado junto al pantano de San Juan, donde la naturaleza y la tranquilidad marcan el paisaje. La vivienda, ubicada en la exclusiva urbanización Calas de Guisando, destaca por sus dimensiones, su parcela y su entorno privilegiado. Una casa que permite a la pareja cambiar el ritmo de la capital por las vistas al embalse, los pinares y los espacios al aire libre.

Una propiedad de grandes dimensiones en plena naturaleza

La vivienda de David Broncano se encuentra en Calas de Guisando, una urbanización situada en el término municipal de Cebreros, al sur de la provincia de Ávila. Aunque suele relacionarse el pantano de San Juan con Madrid por su proximidad a la capital, la propiedad está ubicada administrativamente en territorio abulense, en un entorno natural que se ha convertido en uno de los destinos habituales para quienes buscan escapar de la ciudad.

Según las informaciones publicadas sobre la casa, el inmueble cuenta con aproximadamente 500 metros cuadrados construidos y se levanta sobre una parcela de unos 4.500 metros cuadrados. Entre sus principales atractivos figuran el jardín privado, la piscina y las vistas panorámicas al embalse. Una extensión considerable que proporciona espacio exterior y privacidad, dos características especialmente valoradas en una segunda residencia.

La compra de la propiedad trascendió a finales de 2024. Entonces, distintas informaciones situaron el precio de adquisición entre 1,5 y 2 millones de euros, aunque esta cantidad no ha sido confirmada públicamente por el presentador. Posteriormente, también se publicó que Broncano había adquirido otro terreno colindante, ampliando así la superficie de su patrimonio en la zona.

Calas de Guisando, junto al conocido como la playa de Madrid

Uno de los grandes atractivos de esta vivienda es, sin duda, su ubicación. El pantano de San Juan es conocido popularmente como la playa de Madrid y constituye uno de los enclaves más frecuentados de la zona centro para practicar actividades acuáticas y disfrutar de la naturaleza. Sus pinares, sus calas y sus zonas de baño ofrecen un paisaje muy diferente al de la capital, especialmente durante los meses de verano.

Entre los puntos más conocidos del embalse se encuentran la playa de la Virgen de la Nueva, que cuenta con bandera azul, y la zona de El Muro. Son lugares habituales para practicar deportes náuticos, navegar o pasar el día junto al agua. El entorno también ofrece alternativas para quienes prefieren el senderismo y las rutas al aire libre.

La urbanización Calas de Guisando, donde se encuentra la casa, es una zona residencial rodeada de este paisaje. Su localización permite disfrutar de la tranquilidad de un entorno natural sin alejarse demasiado de Madrid, algo especialmente práctico para quienes mantienen allí su actividad profesional.

Cebreros, un municipio con historia y tradición vinícola

La propiedad se encuentra en Cebreros, una localidad abulense de poco más de 3.000 habitantes conocida, entre otras cosas, por ser el lugar de nacimiento de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia española. Su legado se puede conocer en el Museo de la Transición, uno de los espacios culturales del municipio.

Otro de los elementos característicos de la zona es su tradición vitivinícola. Cebreros cuenta con una denominación de origen protegida propia y destaca por sus viñedos viejos de garnacha, que forman parte del paisaje y de la identidad de esta comarca.

La localidad combina así patrimonio, naturaleza y gastronomía en un entorno que contrasta con el ritmo de la capital. Además, entre los nombres conocidos vinculados a la zona figura el piloto Carlos Sainz, vecino de este enclave.