Jesús Calleja ha recorrido montañas de distintos continentes, ha alcanzado cumbres de enorme dificultad y ha llevado sus aventuras a la televisión. Sin embargo, cuando habla de su montaña preferida, no necesita viajar hasta el Himalaya ni buscar un paisaje remoto como los que suele ir. Su elección está en el norte de España: Peña Ubiña, una cumbre de la cordillera Cantábrica que comparte protagonismo entre León y Asturias. Para el alpinista y presentador, este macizo tiene un valor especial porque allí comenzó su relación con la alta montaña.

La relación de Calleja con Peña Ubiña va más allá de su belleza. En una publicación difundida en redes sociales, el aventurero recordó que fue en este entorno donde empezó a escalar corredores de montaña y donde nació el sueño de viajar al Himalaya. Años después, tras conquistar grandes cimas, continúa volviendo a este paisaje que considera suyo. La montaña también ofrece motivos para atraer a excursionistas: un relieve imponente, panorámicas de los valles y una naturaleza de gran valor ecológico. No es un paseo sencillo, sino un territorio de alta montaña que conviene conocer antes de emprender una ruta.

Peña Ubiña, la montaña favorita de Jesús Calleja

Peña Ubiña se eleva hasta los 2.414 metros y forma parte del macizo de Ubiña, en la cordillera Cantábrica. Se sitúa en la divisoria entre Asturias y León, por lo que su paisaje y su identidad están ligados a ambos territorios. La cumbre destaca por su perfil rocoso y por el contraste entre las paredes calizas, los pastos de altura y los valles que se extienden a sus pies.

Calleja ha explicado que allí comenzó a practicar alta montaña durante su juventud. En una publicación recordó las primeras ascensiones por los corredores del oeste y del norte y cómo, desde aquellas laderas, él y sus compañeros imaginaban expediciones al Himalaya. Con el tiempo, ese sueño se hizo realidad y llegó a escalar montañas de más de 8.000 metros, incluido el Everest. Pese a esas experiencias, Peña Ubiña conserva un lugar especial en su trayectoria personal.

Un paisaje que comparten León y Asturias

El macizo constituye un referente natural a ambos lados de la divisoria provincial. Desde León, la montaña se vincula con el entorno de Babia y el municipio de San Emiliano; desde Asturias, con el concejo de Lena y los valles que conducen hacia el puerto de la Cubilla.

Esta posición fronteriza explica que sea un símbolo compartido y un destino apreciado por montañeros de las dos comunidades.

El entorno forma parte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2012. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, este espacio protegido reúne una gran diversidad geológica y biológica, con bosques, pastizales de montaña y hábitats de especies como el oso pardo y el águila real.

Rutas para descubrir el macizo

Peña Ubiña puede abordarse desde distintos puntos, aunque la elección depende de la experiencia, la época del año y las condiciones meteorológicas. Entre los accesos habituales figuran Torrebarrio, en la vertiente leonesa, y Tuiza de Arriba, en Asturias.

Desde estos pueblos parten itinerarios que permiten acercarse al macizo y contemplar sus paredes, aunque alcanzar la cima requiere conocimientos de montaña y una buena preparación física.

No todas las rutas tienen la misma dificultad ni son adecuadas para cualquier visitante. En invierno, el hielo, la nieve y el viento pueden transformar por completo la ascensión. Antes de salir, es fundamental consultar la previsión meteorológica, informarse sobre el estado del recorrido y llevar equipamiento adecuado.

Si no se cuenta con experiencia, lo recomendable es optar por una ruta sencilla o contratar un guía de montaña. También conviene avisar a alguien del itinerario previsto, llevar el teléfono cargado y evitar continuar si la meteorología empeora o la visibilidad disminuye de forma repentina.

Un espacio natural que merece respeto

El atractivo de Peña Ubiña, favorito de Jesús Calleja, no se limita a su cima. Sus valles, bosques y pastos permiten observar la riqueza paisajística de la montaña cantábrica. Turismo de Asturias destaca el valor natural y cultural del Parque de Las Ubiñas-La Mesa y propone distintos senderos para conocer sus paisajes sin necesidad de realizar ascensiones técnicas.

La montaña que marcó los comienzos de Jesús Calleja representa, así, mucho más que un reto deportivo. Es un lugar de aprendizaje, memoria y conexión con la naturaleza.

Su historia demuestra que una pasión puede nacer cerca de casa y acompañar toda una vida, incluso después de recorrer algunos de los escenarios más extraordinarios del planeta.