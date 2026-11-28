El actor Carlos Iglesias se convirtió en uno de los intérpretes más conocidos de los años 2000. Para la historia de las series de televisión quedará su papel de Benito Lopera, en Manos a la obra, el reconocido personaje que asentó el gotelé en España, si bien su extensa trayectoria profesional trasciende mucho más allá, incluso dirigiendo la película Un franco, 14 pesetas.

La vida del guionista no se entiende sin su exilio por las complicadas circunstancias en las que se encontraba nuestro país. Cuando era solo un infante, sus padres y él se instalaron en Suiza, huyendo del franquismo, y allí vivió los primeros años de su vida, como confesó en el programa Y ahora Sonsoles de Sonsoles Ónega. «De allí sale la historia de Un franco, 14 pesetas», expresó.

Una infancia complicada

A mediados de los años 60, Iglesias y su familia regresaron a España, pero con la idea de volver al país transalpino siempre presente. «Con el emigrante no se es justo nunca», lamentó. Según relató el actor, en Suiza no les querían y, cuando volvieron a España, se acostumbró a que le pegaran en los parques porque era una España muy convulsa.

No obstante, en la interpretación encontró un halo de esperanza a una edad temprana. Tras reemplazar a un compañero de un grupo teatral que se puso enfermo, el joven se decantó por estudiar arte dramático. Desde ese momento, su carisma le forja la sobresaliente carrera interpretativa que ha tenido.

Debido a la dura primera etapa de su vida, el actor afirma que, de joven, jamás imaginó que llegaría hasta donde ha llegado: «Uno se prepara para ser actor, pero para el éxito, como lo normal es que no ocurra, que ni siquiera puedas vivir de esta profesión, para eso no te prepara nadie. Yo, hijo de un obrero sin relación con el mundo del espectáculo, para nada me lo imaginaba».

Su apuesta detrás de las cámaras

Además de su papel más famoso como Benito, Iglesias protagonizó la secuela Manolo y Benito Corporeision, así como otros papeles importantes en la saga Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, y cameos en Torrente 3, Cuéntame cómo pasó y varias participaciones en El club de la comedia.

Después de 40 años delante de las cámaras, Iglesias se estrenó como director con su ópera Un franco, 14 pesetas, su obra magna que le llevó incluso a ser candidato al premio Goya.