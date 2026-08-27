‘Padre no hay más que uno 4’: reparto completo y dónde verla

Esta noche, Antena 3 emite Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, la cuarta entrega de la exitosa saga familiar de Santiago Segura. La película, estrenada en cines el 18 de julio de 2024, sigue a los García Loyola cuando Sara, la hija mayor, recibe una inesperada propuesta de matrimonio el mismo día de su 18 cumpleaños, desencadenando todo tipo de enredos familiares mientras sus padres intentan frenar la boda. Se trata de uno de los éxitos de Segura, que superó los 12 millones de euros de recaudación en taquilla, eso sin contar los ingresos por plataformas online. Te contamos todos los detalles de esta película que seguro volverá a triunfar en televisión.

Reparto completo de ‘Padre no hay más que uno 4’

Santiago Segura — Javier García

— Javier García Toni Acosta — Marisa Loyola

— Marisa Loyola Martina D’Antiochia — Sara García

— Sara García Calma Segura — Carlota García

— Carlota García Luna Fulgencio — Rocío García

— Rocío García Carlos González Morollón — Dani García

— Dani García Sirena Segura — Paulita García

— Paulita García Marta González de Vega — Leticia (coguionista de la película además de actriz)

— Leticia (coguionista de la película además de actriz) Leo Harlem

Silvia Abril

Loles León

Diego García Arroba

Carlos Iglesias

Blanca Ramírez — incorporación de esta cuarta entrega

Todos ellos repiten sus papeles de anteriores entregas, salvo Blanca Ramírez, que se suma por primera vez al reparto coral de la saga. La película está dirigida por el propio Santiago Segura, que también firma el guion junto a Marta González de Vega.

¿Dónde ver ‘Padre no hay más que uno 4’ online?

Padre no hay más que uno 4 está disponible en España a través de Netflix, plataforma en la que se estrenó el 27 de septiembre de 2024, apenas dos meses después de su paso por cines. Las tres primeras entregas de la saga, en cambio, se pueden ver en Prime Video, y todas las películas de la franquicia, incluida esta cuarta parte, también están disponibles para alquiler o compra en Apple TV y Rakuten TV.

Recaudación y récords de toda la saga

La película se convirtió en el mejor estreno de una producción española en nueve años, con más de 3,4 millones de euros recaudados en sus primeros cinco días en 893 cines. Superó también a sus predecesoras en su arranque: un 226% más que la primera entrega, un 84% más que la segunda y un 24% más que la tercera. Ya en su recorrido completo por las salas, la película acumuló más de 12 millones de euros en España, cifra con la que se convirtió en la producción española más taquillera de 2024 y que la sitúa entre las de mayor recaudación de toda la franquicia.

Sumando las cuatro primeras películas, la saga Padre no hay más que uno acumula más de 51 millones de euros en la taquilla española: la primera entrega (2019) recaudó más de 13 millones, la segunda, La llegada de la suegra (2020), más de 11 millones, la tercera (2022) más de 15 millones, y esta cuarta parte se ha acercado a esa misma cifra. La franquicia, además, tuvo continuidad con una quinta película, Nido repleto, estrenada el 26 de junio de 2025, que recaudó más de 13 millones de euros.

Santiago Segura, creador de ‘Torrente’ y de ‘Padre no hay más que uno’

Parece mentira que el creador de la saga del policía más corrupto de nuestro país sea el mismo que llena los cines de familias y niños, pero así es. En una entrevista para EFE, el director aseguraba en el año 2024 que hay público que ha visto ambas sagas: «Hay muchos que les gusta Torrente y les gusta Padre no hay más que uno, otros que les gusta Padre no hay más que uno y odian a Torrente y otros que aman a Torrente y odian esta saga familiar».

Además, hay actores que han pasado por ambas sagas: «Flo ha estado en casi todos los Torrentes y aquí hace de cura. O sea que lo borda», decía entonces. En 2026 hemos visto como sus hijas también hicieron un pequeño cameo, siendo ellas las que le animaron a volver a meterse en el papel del policía, puesto que en las anteriores entregas eran muy pequeñas o ni habían nacido, por eso querían vivir con él ese momento.