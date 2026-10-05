¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados del 4 al 6 de octubre de 2026

Una actriz de comedia, una presentadora de los 2000, un actor de teatro y un corredor de maratones se sientan esta semana en el plató de Rueda la letra. Serán los invitados de los programas 28, 29 y 30, y toman el relevo de Elena Furiase, Eloína Marcos, Javier Pereira y Alejandro Albarracín, que acompañaron a los concursantes del 1 al 4 de octubre. Todos ellos ayudarán a Lilit y a Fran, los dos concursantes míticos de Pasapalabra (en su etapa en Telecinco), que ha regresado al formato, aunque esta vez con un nuevo nombre.

María Adánez

Nació en Madrid el 12 de marzo de 1976. Es hija de la maquilladora de cine Paca Almenara y se dio a conocer en 1995 con Pepa y Pepe, serie que le valió el premio de la Unión de Actores y Actrices. Después fue Lucía en Aquí no hay quien viva y Rebeca Ortiz en La que se avecina, a la que ha regresado tras nueve años de ausencia. Ha trabajado también en Amar es para siempre, El Ministerio del Tiempo y Ciudad de sombras, y en cine participó en Mi vida en ruinas, una película estadounidense que se estrenó en 13 países.

Raúl Gómez

Nació en Barcelona en 1982 y es conocido como el Hombre Maratón. Empezó como reportero en TNT y Caiga quien caiga, y se hizo popular presentando Maraton Man en Movistar, donde recorría carreras por todo el mundo. También participó en MasterChef Celebrity 9 y presentó En busca del Nirvana. En el verano de 2026 presentó en Cuatro el programa Súper Gómez. El hombre maratón, un programa de viajes en el que el running sirve para conocer historias de superación. En Happy FM lo conocemos bien: fue colaborador de nuestra radio.

Sonia Ferrer

Nació en Barcelona el 26 de septiembre de 1977 Estudió seis años en la academia de ballet Rosella Hightower de París y empezó en televisión con la miniserie Happy House, de TVE Cataluña. Entre 2000 y 2008 copresentó Gente, en La 1, primero con Pepa Bueno y después con María José Molina. TVE la eligió en 2006 para dar los votos de España en Eurovisión. Después copresentó Con voz y voto en Telemadrid, Campamento de verano en Telecinco y, desde 2015, ha sido tertuliana habitual de Amigas y conocidas. Actualmente es habitual verla en En boca de todos, en Cuatro.

Víctor Palmero

Nació en Onda (Castellón) el 26 de diciembre de 1989. Debutó a los 15 años en la película de televisión Sprint Especial y se formó en arte dramático en Valencia antes de mudarse a Madrid en 2012. El gran público lo conoce por interpretar a Alba Recio en La que se avecina. En teatro ha sido finalista a los Premios Max como mejor actor en 2021 y ganó el premio a mejor actor de teatro en los Premios Cinemagavia 2022 por Johnny Chico, un monólogo en el que da vida a diez personajes.