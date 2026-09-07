¿Quién es Lilit Manukyan, concursante de ‘Rueda la letra’? Su edad y cuánto ganó en ‘Pasapalabra’

Telecinco ya tiene a sus dos primeros concursantes para Rueda la letra, el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera que incluirá la mítica prueba del rosco, aunque sin poder llamarla así. Junto a Fran González, la cadena ha apostado por Lilit Manukyan, todo un nombre propio en la historia de los concursos españoles. Además de una estrella de los concursos, hay que destacar el enorme mérito que tuvo su victoria en Pasapalabra, donde se llevó el bote del mítico Rosco pese a que el castellano no es su idioma materno.

Lilit Manukyan nació en 1979 en Ereván, la capital de Armenia. Vivió en Rusia entre los 16 y los 28 años, donde se formó como economista y técnico de Comercio Exterior, antes de trasladarse a España en 2007 atraída por tener aquí a una prima que pudo ayudarla a instalarse. Llegó al país con apenas unas clases sueltas de español y tuvo que ganarse la vida al principio como canguro y lavando coches, ganando menos de 1.000 euros al mes. Con mucho esfuerzo, la vida de Lilit cambió por completo cuando el 21 de noviembre de 2014 se convirtió en la primera persona no nacida en España, y con el castellano como lengua no materna, en llevarse el bote de Pasapalabra, entonces en Telecinco y presentado por Christian Gálvez. Rosa Rodríguez, última ganadora del Rosco en Antena 3, nació en Argentina, pero tuvo una enorme ventaja con el idioma.

Se embolsó 318.000 euros tras completar todas las definiciones de El Rosco, un premio al que se sumaron un viaje a Nueva York y un acumulado adicional de 51.000 euros. Se trataba de un premio bajo si lo comparamos con los últimos que se han repartido en Antena 3, pero en los años anteriores el nivel de los concursantes ha ido subiendo hasta que se han convertido en profesionales de los platós.

De ‘Pasapalabra’ a ‘Rueda la letra’, pasando por ‘El Cazador’

Tras su victoria, Manukyan continuó ligada a los concursos de televisión, pasando por Saber y ganar, Atrapa un millón y, desde 2020, se convirtió en una de las cazadoras fijas de El Cazador, el concurso de La 1 presentado primero por Ion Aramendi y después por Rodrigo Vázquez, papel que compaginó con su trabajo como coordinadora de operaciones comerciales en una estación de Renfe en Valencia.

Ahora, con su fichaje por Rueda la letra, Lilit Manukyan vuelve a enfrentarse al rosco casi doce años después de su histórica victoria, dispuesta a repetir la gesta que la convirtió en un nombre único en la historia del concurso.

Que Lilit Manukyan haya terminado fichando por Telecinco, convierte su presencia en Rueda la letra en todo un símbolo de la guerra abierta entre ambas cadenas por tener El Rosco. Eso sí, Mediaset puede utilizar la prueba, pero no el mítico nombre, por lo que tendrá que usar la marca La Rueda para su prueba final.

Telecinco ha evitado enfrentar a Rueda la letra contra Pasapalabra, siendo los espectadores los grandes beneficiados. Rueda la letra se emitirá de lunes a viernes entre las 19:00 y las 20:00 horas, justo antes de que Antena 3 dé paso a Roberto Leal entre las 20:00 y las 21:00.

Estos horarios permiten a los espectadores hacer zapping entre ambas cadenas y disfrutar de hasta dos horas diarias seguidas de concursos con dinámicas parecidas, aunque tienen ligeras diferencias para evitar problemas legales. Habrá que esperar a saber si ambos puede convivir con grandes audiencias.