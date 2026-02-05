¿Quién es Rosa Rodríguez, la concursante de ‘Pasapalabra’? Su edad, profesión y de dónde es

Rosa Rodríguez es la concursante rival de Manu Pascual en Pasapalabra. Desde su llegada el pasado 19 de noviembre de 2024, la aspirante a ganar el Bote de más de dos millones de euros demuestra cada día su increíble habilidad, eliminando uno a uno a los nuevos aspirantes del concurso de Roberto Leal, en el que ya se ha convertido en la primera mujer en superar más de 100 duelos. Te contamos todo sobre su vida, cuál es su origen, cuántos años tiene y a qué se dedica fuera del plató.

Qué edad tiene Rosa Rodríguez de ‘Pasapalabra’

Rosa Rodríguez, concursante de ‘Pasapalabra’, no ha revelado de manera pública su fecha de nacimiento pero, todo apunta a que tiene entre 32 y 34 años.

Alberto Rodríguez, Ángel del Castillo y Natalia García fueron los siguientes en pasar por el programa, siendo Alberto el que pudo estar más tiempo (10 programas), pero la Silla Azul fue implacable con ellos y acabaron siendo eliminados. Mientras, Manu sigue avanzando en su concurso con más de un centenar programas y engordando el premio para intentar llevarse la mayor cantidad posible. En esta lucha está Rosa, una coruñesa que trabaja como profesora de las asignaturas de Ingles y Lengua Castellana.

Ya en su primer día en el plató de Pasapalabra dejó claro que lo suyo es la repostería, que es una de sus pasiones. «Mi plato estrella son los dulces, como bizcochos o galletas, según lo que me dice mi familia», ha contado a Roberto Leal y a todos los espectadores en su presentación.

Una vez superada la prueba que le otorgó la posibilidad de convertirse en concursante de pleno derecho pudo respirar tranquila «Estoy muy nerviosa, pero sí que es verdad que ahora estoy ya un poquito menos tras superar la Silla azul. Ahora toca disfrutar. Es complicado luchar contra Manu, pero, por encima de todo, lo voy a disfrutar», contaba.

¿En qué gastaría Rosa el premio de Pasapalabra?

Es una de las preguntas obligadas y que todos los concursantes deben contestar en su primer día, aunque con el paso del tiempo se repite si se mantienen en su puesto. En su caso, la gallega no lo tiene claro: «No lo he pensado mucho, pero siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos».

Como reconocimiento a sus esfuerzos, parece que Rosa querría ayudar a la economía familiar y no cambiar mucho su vida actual. «Me gustaría poder ayudarlos a ellos y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy en día es complicado. Seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila», ha comentado.

De dónde es y dónde nació Rosa Rodríguez de ‘Pasapalabra’

La joven explicó a la web de Antena 3 que, para sorpresa de muchos, no es natal de España, ya que nació en Argentina, concretamente en la ciudad de Quilmes, a unos 19 kilómetros de Buenos Aires. Fue a los 7 años de edad cuando su familia decidió mudarse a Galicia, concretamente a La Coruña.

Rosa sorprendió a todos en el plató de Pasapalabra al pedir un minuto para poder dedicarle unas palabras a sus padres. Su mensaje de agradecimiento tocó el corazón de todos los presentes porque contó una historia de superación y de renuncia de lo más bonita.

«Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos», confesaba Rosa en el programa de Antena 3.