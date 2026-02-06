Rosa Rodríguez gana el bote de ‘Pasapalabra’, el más alto de la historia del programa: «Es un sueño…»

Rosa Rodríguez ha ganado Pasapalabra. La concursante, de origen argentino, acaba de hacer historia en el show de las letras de Antena 3. Pues, tras 307 programas al frente, ha logrado completar todas las letras de El Rosco. Una victoria que no solo le otorga 2.716.000 euros de premio, también escribe su nombre en lo más alto de la historia del formato. Pues, nunca antes se ha logrado acumular un bote millonario tan grande. Y es que, con esto, la joven, de 32 años, toma el revelo de Rafa Castaño. Recordemos, el concursante se llevó un bote de 2.272.000 euros. Una cifra que, claramente, ha superado la participante.

Antena 3 ha emitido un programa especial, este 5 de febrero, para compartir con la audiencia este emocionante momento. En riguroso prime time, la cadena ha programado una entrega especial de Pasapalabra. Como si fuera un día cualquiera, los concursantes han ido haciendo frente a las pruebas del programa de la mejor manera posible. Pues, el objetivo siempre es contar con bastantes segundos acumulados para poder realizar El Rosco con tranquilidad. Un reto que la concursante logró ejecutar. Por ello, y aunque los nervios siempre están presentes, Rosa Rodríguez y Manu Pascual hicieron frente a un nuevo duelo juntos. Un encuentro arrollador con el que ambos volvieron a demostrar el por qué han llegado tan lejos en el formato de Atresmedia.

Rosa Rodríguez hace historia al llevarse un bote de 2.716.000 euros

Manu Pascual enfrentó su último Rosco con 147 segundos acumulados. Rosa Rodríguez, por su parte, lo hizo con 134 segundos. Poco a poco, los participantes fueron respondiendo a las preguntas planteadas por el presentador del programa, Roberto Leal. Diversos aciertos que les acercaban cada vez más al jugoso premio millonario. Pero, fue la argentina la que enmudeció el plató de Pasapalabra al estar a una letra de llevarse el bote.

Como bien saben los seguidores del programa, no es la primera vez que Rosa Rodríguez se queda a una letra de ganar el premio millonario. Dos han sido las ocasiones en las que ha rozado la gloria, pero ha terminado fallando. Sin embargo, dicen que a la tercera va la vencida. La concursante dejó la letra M para el final, pues era la que más se le dificultaba. Todo ello con tan solo 3 segundos de margen. Por lo tanto, tenía que ser muy rápida diciendo la respuesta. Y así fue.

«Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP», le preguntó Roberto Leal. Como no podía ser de otra manera, la expectación era máxima. Pero, Rosa Rodríguez supo hacer frente a los nervios y respondió. «Morral», dijo. Lo siguiente que sucedió, ya forma parte de la historia de Pasapalabra. Después de más de un año luchando por ganar el bote, Rosa Rodríguez consiguió completar el temido Rosco.

«Estoy en shock. No sé qué está pasando», dijo. Y es que, la ganadora no daba crédito a lo que acababa de suceder. «Te digo que está pasando? ¡Te acabas de llevar 2.716.000 euros!», exclamó el presentador. Completamente emocionada, se sinceró. «Es un sueño. No me lo creo», dijo entre lagrimas. «Hay que soñar. Hay que soñar en la vida», comentó conmocionada. «Sueñas con ello, queriendo llegar. Pero, acaba de llegar ahora mismo y no sé que esta pasando», agregó. El final de una era en Pasapalabra. Sin lugar a duda, de las más gloriosas. ¡Enhorabuena, Rosa!