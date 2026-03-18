No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 17 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 520 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Digna hace todo lo que está en su mano para intentar convencer a Cloe para que luche por Marta. En cuanto a Tasio, tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel por el tema de la equiparación salarial. Es más que evidente que no están de acuerdo en muchos puntos de este asunto.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Begoña se anima a enseñar la colonia a Beatriz. Carmen y Claudia, por su parte y a pesar de todo lo que han vivido recientemente, dan el importantísimo paso de reconciliarse para dejar, de una vez por todas, todo atrás. En cuanto a Mabel, hace todo lo que está en su mano para que Claudia, a pesar de lo vivido, no se lleve un nuevo chasco. Es consciente de que le costaría mucho superarlo. Alberto, por su parte, ha querido hacer una petición de lo más inesperada a Luz. Algo que marcará un antes y un después en sus vidas, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 521 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 18 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Beatriz aprovecha la ocasión que se le ha presentado para manipular a Gabriel, y todo con la firme intención de que la acepten en la casa cuna. Pero no todo queda ahí, puesto que Gabriel opta por seguir adelante con su plan de chantajear a Pablo.

Una visita de lo más inesperada consigue alarmar a Salva como nunca antes había sucedido, mientras que Tasio no puede evitar temer que Gabriel, después de todo, tome la decisión de despedirle. En cuanto a Luz, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para confesar un secreto a Nieves, esperando que ella haga algo a cambio.

Por si fuera poco, Marisol tiene un tenso enfrentamiento con Pablo, mientras que Andrés confiesa a Begoña que, por fin, está soltero. ¿Cómo se lo tomará la joven? ¿Cuál será su reacción después de todo lo vivido recientemente? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.