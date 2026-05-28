Al menos 10 detenidos en una macrooperación contra el yihadismo en cinco provincias

La Policía Nacional ha detenido al menos a 10 personas en una macrooperación contra el yihadismo. La operación se ha desarrollado en varias provincias.

Las detenciones se han llevado a cabo en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid dentro de un dispositivo de la Comisaría General de Información. Se trata de una unidad especializada en la lucha contra el terrorismo.

Una vez detenidos en esta operación contra el yihadismo, pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil detuvo este lunes en otra operación a dos personas. Las detenciones se produjeron en Burgos y Valladolid.

El Gobierno de Pedro Sánchez comunicó en abril que más del 40% de los 196 terroristas yihadistas de nacionalidad extranjera detenidos en España en los últimos 5 años no han sido expulsados del país. Todo ello a pesar de que la ley permite la «expulsión del territorio español» de los foráneos que «realicen conductas de las tipificadas como muy graves». Estos son los delitos que atentan contra la seguridad nacional o «contrarios al orden público», entre los que está el terrorismo.