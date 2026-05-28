Así queda el cuadro de Roland Garros tras la caída de Sinner: las opciones de Jódar, Djokovic y Zverev

Sin Alcaraz, actual campeón que se recupera de su lesión, y tras la caída de Sinner, se dibuja un cuadro nuevo en Roland Garros. Sin el máximo favorito, las apuestas cambian sus valores. Emergen ahora Djokovic y su 25º Grand Slam; la redención de Zverev y… ¿Las opciones de Rafa Jódar? Roland Garros ha pasado de tener máximo favorito a ganar el torneo a ser uno de los más abiertos de las dos últimas décadas.

Djokovic, a sus 39 años, por su experiencia y su capacidad para rendir en los momentos clave, se convierte en un candidato muy sólido. Conquistaría su 25º Grand Slam y estiraría más su leyenda como el tenista de la historia con más grandes. Paralelamente, Alexander Zverev vuelve a situarse en el foco, con la ambición de lograr por fin su primer título de Grand Slam tras fallar en las finales del US Open 2020; Roland Garros 2024; y Open de Australia 2025.

El torneo está, en este momento, abierto a la sorpresa. ¿Por qué no algún español? Ahí aparecen Rafa Jódar y Martín Landaluce como principales candidatos. Ambos avanzan con paso firme bajo un tenis agresivo y una determinación clara. Landaluce remontó dos sets de desventaja ante Kopriva para citarse en tercera ronda con Cerúndolo, verdugo de Sinner. Y Jódar disputa la mencionada ronda este viernes contra Michelsen.

Así quedaría el camino de Rafa Jódar. Tras vencer a Kovacevic y Duckworth, se enfrenta este viernes al mencionado Michelsen; en octavos se mediría al ganador del duelo entre Tirante y el español Pablo Carreño; en cuartos vendría la primera gran prueba contra Zverev; en semifinales a Djokovic, De Miñaur, Ruud o Fonseca y, en una hipotética final, ya no lo hará ni contra Sinner ni contra Medvedev. Esperaría a Aliassime o Cobolli. Sin Sinner, Roland Garros se abre a nuevas emociones.