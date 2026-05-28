El juez envía a prisión provisional sin fianza a la mujer acusada de matar a su suegra en Pere Garau

La justicia ha tomado una decisión contundente en el crimen de Pere Garau que ha sacudido a Palma y especialmente al popular barrio palmesano. El juez de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza de la mujer de 36 años acusada de matar brutalmente a su suegra en la vivienda en la que ambas convivían desde hacía tiempo.

La acusada permanece actualmente ingresada en el Hospital Universitario Son Espases bajo seguimiento psiquiátrico, aunque el magistrado ha decretado que continúe privada de libertad y custodiada por la Policía Nacional hasta recibir el alta médica. En ese mismo momento será trasladada directamente a prisión.

La resolución judicial ha provocado una enorme expectación en torno a un caso que continúa generando conmoción en Baleares por la violencia de los hechos y por las impactantes circunstancias que rodean el asesinato ocurrido en Palma el pasado lunes. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, en funciones de guardia, dictó la interlocutoria después de recibir el atestado policial elaborado por la Policía Nacional y tomar declaración a la sospechosa de forma telemática desde el hospital.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el magistrado considera suficientemente grave la situación como para ordenar su ingreso inmediato en prisión provisional sin posibilidad de fianza una vez abandone el centro hospitalario. La investigación judicial continuará ahora bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, encargado de esclarecer todos los detalles de una muerte que ha dejado en shock a vecinos y familiares.

El crimen ocurrió durante la tarde del lunes en el domicilio familiar situado en el barrio palmesano de Pere Garau. Según las primeras investigaciones policiales, la presunta autora se dirigió a la habitación de su suegra, una mujer de 73 años, donde ambas protagonizaron un fuerte forcejeo.

Durante la agresión, la víctima habría recibido varios golpes y traumatismos que terminaron causándole la muerte. La escena encontrada por los investigadores fue especialmente dura y desde el primer momento se activó un amplio dispositivo policial para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Fue el hijo de la fallecida quien descubrió el cuerpo sin vida de su madre y alertó inmediatamente a los servicios de emergencias. Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma, que localizaron a la sospechosa cerca del portal del edificio pocos minutos después del crimen. Estaba tranquila y tomando un café.

La detenida fue trasladada posteriormente a dependencias policiales y, durante las primeras declaraciones ante los investigadores, aseguró que actuó en defensa propia. Esa versión continúa siendo analizada mientras la Policía Nacional trata de determinar con exactitud qué ocurrió durante los minutos previos a la muerte de la anciana.

Uno de los momentos que más impacto generó en el barrio tuvo lugar el martes, cuando la acusada regresó escoltada por agentes al edificio donde sucedieron los hechos para participar en una reconstrucción policial del crimen. Vecinos y curiosos siguieron con enorme expectación los movimientos policiales en una escena cargada de tensión y silencio. Muchos residentes reconocieron sentirse conmocionados al conocer los detalles de un caso que ha convertido al barrio en epicentro informativo de Baleares durante toda la semana.

La situación de la detenida dio un nuevo giro este miércoles, cuando fue ingresada en el Hospital Son Espases por prescripción psiquiátrica tras someterse a una evaluación médica especializada. Fuentes cercanas al caso indicaron que los especialistas recomendaron su hospitalización para un seguimiento más exhaustivo, aunque en principio no se considera acreditado que padezca un trastorno mental grave. Pese a ello, el juez ha querido dejar claro con su resolución que la acusada debe permanecer privada de libertad mientras avanza la investigación judicial debido a la extrema gravedad de los hechos investigados.

La orden de prisión provisional sin fianza supone uno de los movimientos judiciales más importantes desde que se produjo el crimen y deja a la sospechosa a las puertas de ingresar en un centro penitenciario en cuanto los médicos autoricen su salida del hospital.