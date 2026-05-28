Caen los ‘riders’ de la droga en Palma: así funcionaba la red de ‘telecoca’ desarticulada que repartía en bicis eléctricas

La Policía Nacional en Palma ha asestado un duro golpe al narcotráfico en Mallorca tras desarticular una organización criminal dedicada a la venta de drogas mediante el sistema conocido como telecoca, una modalidad utilizada por redes criminales para distribuir sustancias estupefacientes con rapidez y dificultando enormemente la acción policial.

La operación, desarrollada en el barrio de Son Gotleu, se ha saldado con seis hombres detenidos y la intervención de importantes cantidades de cocaína, heroína y marihuana, además de dinero en efectivo y diverso material utilizado para preparar y distribuir las dosis de droga.

La investigación, llevada a cabo durante varios meses por agentes del Grupo II de la UDYCO de la Policía Nacional, estuvo marcada por la complejidad de los movimientos de los sospechosos. Los traficantes utilizaban bicicletas eléctricas para desplazarse rápidamente por distintos puntos de Palma y entregar la droga en la vía pública o en lugares pactados previamente con los compradores.

Según fuentes policiales, los investigados extremaban las medidas de seguridad para evitar ser descubiertos. Los implicados realizaban constantes maniobras de vigilancia y utilizaban un local como almacén clandestino de droga desde el que distribuían las sustancias sin convertirlo en un punto fijo de venta, dificultando así cualquier actuación policial.

Tras meses de seguimiento, los investigadores consiguieron estrechar el cerco sobre la organización y localizar el inmueble utilizado como centro logístico de la red narco. La sorpresa llegó cuando los agentes comprobaron que el local había sido transformado ilegalmente en cinco infraviviendas clandestinas. Dos de ellas estaban siendo utilizadas directamente por miembros de la organización y fueron registradas durante el operativo.

La intervención policial tuvo lugar a primera hora de la mañana del pasado miércoles y contó con un amplio despliegue de efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y guías caninos especializados en detección de sustancias estupefacientes.

Durante los registros fueron detenidos los seis sospechosos y se intervinieron más de medio kilo de cocaína, más de 70 gramos de heroína y más de 250 gramos de marihuana, además de básculas de precisión, envoltorios y otros útiles relacionados con el tráfico de drogas.

La Policía considera especialmente relevante la incautación de heroína en Palma, una droga cuya distribución suele estar controlada por grupos muy reducidos y cuya presencia genera una gran preocupación entre los investigadores por su elevado impacto social y sanitario.

En pleno operativo, varios de los detenidos intentaron deshacerse de parte de la droga arrojándola por el sumidero del inmueble, aunque la rápida actuación de los agentes logró impedirlo antes de que desaparecieran las pruebas. Los policías comprobaron también que el local contaba con cámaras de vigilancia y diferentes sistemas de seguridad destinados a alertar de posibles movimientos policiales o de la presencia de personas ajenas a la organización criminal.

Tras la operación, la Policía Nacional ha comunicado al Ayuntamiento de Palma la existencia de las infraviviendas clandestinas detectadas en el inmueble por si pudieran constituir una infracción urbanística. Con esta actuación, las fuerzas de seguridad consideran desmantelada una de las principales estructuras dedicadas a la telecoca en Palma, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con el caso.