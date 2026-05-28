SEGUNDA DIVISIÓN

Martín Demichelis renueva como entrenador del Mallorca hasta 2028

El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón

martín demichelis mallorca
El entrenador argentino Martín Demichelis ha renovado por el Mallorca hasta 2028.

El técnico Martín Demichelis (Córdoba, Argentina, 1980) ha renovado este jueves como entrenador del Real Mallorca por dos temporadas, hasta junio de 2028, después de que el club bermellón descendiera a Segunda División en esta temporada que acaba de finalizar.

«Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio del 2028. El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas», ha informado la entidad balear en un comunicado.

Con el argentino, el Mallorca ha jugado 12 encuentros, en los que sufrió 4 derrotas, 5 victorias y 3 empates, un balance que no le permitió mantenerse en la máxima categoría del fútbol español, después de ocupar plaza de descenso en 5 de las 12 jornadas con Demichelis al mando.

Ahora, la entidad que preside el norteamericano Andy Kohlberg confía en el ex futbolista del Bayern de Munich y de la selección argentina para devolver al Mallorca a la Primera División.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias