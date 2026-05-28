Martín Demichelis renueva como entrenador del Mallorca hasta 2028
El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón
El técnico Martín Demichelis (Córdoba, Argentina, 1980) ha renovado este jueves como entrenador del Real Mallorca por dos temporadas, hasta junio de 2028, después de que el club bermellón descendiera a Segunda División en esta temporada que acaba de finalizar.
«Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio del 2028. El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas», ha informado la entidad balear en un comunicado.
Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio de 2028 ❤️🖤
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— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 28, 2026
Con el argentino, el Mallorca ha jugado 12 encuentros, en los que sufrió 4 derrotas, 5 victorias y 3 empates, un balance que no le permitió mantenerse en la máxima categoría del fútbol español, después de ocupar plaza de descenso en 5 de las 12 jornadas con Demichelis al mando.
Ahora, la entidad que preside el norteamericano Andy Kohlberg confía en el ex futbolista del Bayern de Munich y de la selección argentina para devolver al Mallorca a la Primera División.