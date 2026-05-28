Los 5 libros imprescindibles que debes comprar en la Feria del Libro 2026

El paseo de Fernán Núñez, en el corazón del Parque de El Retiro, vuelve a transformarse en el epicentro cultural más importante del país. Del 29 de mayo al 14 de junio, se celebra la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, una cita que este año sitúa el humor, la sátira y la ironía como ejes vertebradores de su programación. Con cientos de casetas desplegadas bajo la sombra de los árboles, los lectores se preparan para afrontar las habituales jornadas de paseos, reencuentros y largas colas para conseguir la firma de sus autores favoritos.

Para esquivar la indecisión ante un catálogo de novedades que resulta inabarcable, desgranamos cinco recomendaciones literarias que prometen convertirse en las grandes triunfadoras de esta temporada. Son propuestas que abarcan desde el regreso de firmas consagradas de nuestras letras hasta las apuestas de la narrativa actual más potente del panorama editorial.

Eduardo Mendoza y su regreso al humor criminal

El escritor catalán Eduardo Mendoza vuelve a demostrar por qué es el maestro indiscutible de la comedia con su obra más reciente, «La intriga del funeral inconveniente». Fiel a ese estilo tan personal que entrelaza el absurdo con una aguda radiografía de la sociedad, el autor regala al público una trama de enredos policiacos que arranca con un fallecimiento del todo inesperado y un velatorio que se complica por momentos.

La fluidez de su prosa y la agilidad de los diálogos convierten este volumen en una opción idónea para quienes busquen una lectura inteligente, divertida y con un ritmo que atrapa desde las primeras páginas. Mendoza tiene previsto encontrarse con sus lectores en las casetas del Retiro durante los últimos días del evento, consolidando este título como una de las adquisiciones obligatorias del año.

La confirmación narrativa de David Uclés

El panorama de las letras españolas en 2026 tiene en David Uclés a uno de sus nombres más destacados. Tras el excelente recibimiento crítico de sus anteriores trabajos, el autor acude a las librerías con «La ciudad de las luces muertas», un texto de enorme fuerza que funciona como una radiografía de la memoria colectiva y los claroscuros históricos.

Uclés maneja en este libro con maestría una atmósfera envolvente, construyendo un relato que destaca por su ambición estética y, al mismo tiempo, por su capacidad de conectar con la sensibilidad del lector actual. Su presencia en los encuentros y conversaciones literarias programados en el Retiro perfila este volumen como una compra idónea para tomar el pulso a la narrativa contemporánea más sólida.

Lucía Solla Sobral y la delicadeza de las relaciones humanas

Convertida en una de las grandes revelaciones de las últimas temporadas, Lucía Solla Sobral destaca en los escaparates de la feria gracias al impacto que está logrando «Comerás flores». Esta creadora ha conseguido el respaldo unánime de los libreros madrileños mediante una historia honda, valiente y de una sensibilidad extrema que indaga en los límites de la identidad, el arraigo y los afectos cotidianos.

El libro, la novela, huye de los senderos trillados para proponer un lenguaje directo y sugerente que encuentra la belleza en los detalles más pequeños del día a día. Se trata de una recomendación ideal para aquellos visitantes del paseo de El Retiro que tengan interés en incorporar a sus bibliotecas personales voces nuevas dotadas de un sello artístico completamente propio.

Crónica de una amistad dividida por la distancia

Otro libro que está despertando un gran entusiasmo entre los lectores de narrativa en español es «Las cabras», la novela de Pilar Ausero. El relato sumerge al lector en las vidas de cuatro amigas de la infancia cuyos destinos terminan separándose debido a los avatares y exigencias de la madurez. Mientras tres de ellas continúan con su existencia en Chile, una de las protagonistas, Cami, toma la decisión de emigrar a Madrid para perseguir su vocación de escritora.

Ausero consigue armar una conmovedora reflexión sobre la evolución de los vínculos afectivos a pesar del paso del tiempo y las distancias geográficas. Su capacidad para capturar las contradicciones de la juventud y el peso de la nostalgia convierte este volumen en una de las lecturas más frescas y recomendables para rescatar durante las próximas semanas de verano.

El ingenio y las viñetas del humor gráfico

Teniendo en cuenta que la 85ª edición de la Feria del Libro sitúa la sátira en el centro de sus actividades, la adquisición de «Han cantado bingo» se presenta como una alternativa fantástica para completar cualquier bolsa de compras. Este volumen se encuadra perfectamente en el espíritu festivo y crítico que el ilustrador Miguel Pang ha querido plasmar en el cartel oficial de este año, donde la lectura se funde con situaciones absurdas y cotidianas.

La propuesta ofrece un viaje visual cargado de ironía sobre las costumbres contemporáneas, las presiones sociales y las pequeñas obsesiones del ser humano del siglo XXI. Es un formato perfecto para disfrutar de manera fragmentada o para regalar a aquellos lectores que aprecian la confluencia entre el arte de la ilustración y el comentario social más afilado.

Te dejamos también la celebración de la Semana de Canarias en el Mercado de San Fernando.