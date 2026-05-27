Katy Perry y The Offspring lideran el cartel del Festival Río Babel 2026

El calendario de grandes eventos musicales del verano madrileño suma una cita imprescindible a las afueras de la capital. Los próximos días 3, 4 y 5 de julio de 2026, el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid abrirá sus puertas para acoger la novena edición del Festival Río Babel. Esta propuesta cultural, consolidada firmemente tras el éxito cosechado en sus entregas anteriores, regresa con el objetivo de funcionar como un espacio de conexión cultural, tendiendo puentes sonoros entre la escena nacional, la herencia iberoamericana y las grandes corrientes internacionales.

La principal seña de identidad de este encuentro radica en su carácter ecléctico, capaz de congregar en un mismo espacio disciplinas tan diversas como el jazz latino, el folk, el punk rock, la electrónica o el pop de estadios. Para este año, la organización ha configurado un despliegue artístico de primer nivel que combina la veteranía de bandas históricas con el magnetismo de las estrellas del pop contemporáneo.

Exclusividad nacional y ritmos mestizos para abrir el viernes

La jornada de apertura, programada para el viernes 3 de julio, destaca por la presencia de propuestas de fuerte arraigo popular y exclusivas en el territorio. La artista pamplonica Amaia protagonizará uno de los momentos más esperados de la tarde, ofreciendo en el recinto ripense su único concierto en la Comunidad de Madrid durante todo el año. Su delicadeza pop compartirá escenario con la energía rural de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), formación burgalesa que domina la fusión de folk e indie con un directo siempre muy coreado.

El componente de celebración continuará con Chambao, la mítica banda liderada por La Mari, que ha elegido el escenario de Río Babel para conmemorar su 25 aniversario en la música. La propuesta de fusión roots y dub llegará de la mano de los navarros Iseo & Dodosound, a los que se sumarán el combo festivo de La Pegatina, el rock alternativo de Ultraligera y el dúo sevillano Juventude. La cuota internacional del viernes tendrá acento latinoamericano gracias a la música mestiza del ecuatoriano Machaka y la versatilidad escénica del productor y DJ argentino LOUTA.

La contundencia del punk rock toma el testigo el sábado

El sábado 4 de julio Río Babel experimentará un giro estilístico hacia sonidos mucho más enérgicos y distorsionados. El gran reclamo de la noche será la banda californiana de punk rock The Offspring, que recala en Madrid dentro de los conciertos programados en su gira mundial SUPERCHARGED. Los estadounidenses compartirán los honores de la cabecera con otra formación histórica del continente americano: los mexicanos Molotov.

El cuarteto de la Ciudad de México llega Río Babel para celebrar sus 30 años de trayectoria musical sobre los escenarios. El público asistente podrá revivir la potencia de canciones icónicas de su repertorio como Gimme The Power, Frijolero o Puto, donde mezclan rap y rock con una fuerte carga de sátira social. El menú de esta segunda jornada se enriquecerá con las actuaciones de Eskorzo, Irepelusa, Oslo Ovnies, Caramelos de Cianuro, Chiquita Movida, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, Ilan Amores y Son Rompe Pera, garantizando un ritmo continuo durante toda la jornada.

Un cierre de gala con la realeza del pop mundial

El broche de oro en Río Babel llega el domingo 5 de julio presenta un cartel de dimensiones extraordinarias. La gran estrella internacional de la edición será la estadounidense Katy Perry, quien ofrecerá en Rivas Vaciamadrid su única actuación en España para el año 2026. Consolidada como una de las figuras más influyentes del pop global del siglo XXI con más de 143 millones de copias vendidas, la cantante repasará himnos de la talla de Roar, Firework o Teenage Dream, sin olvidar las canciones de su reciente entrega discográfica titulada 143.

El pulso bailable del último día se completará con la llegada desde Colombia de Bomba Estéreo. El proyecto comandado por Li Saumet y Simón Mejía desplegará su característica mezcla de cumbia, electrónica y pop que los ha convertido en referentes mundiales de la música tropical alternativa. La representación estatal correrá a cargo de La Casa Azul, el colorista proyecto de Guille Milkyway, que convertirá el auditorio en una pista de baile colectiva llena de electropop y fantasía visual. La última jornada sumará también los directos de la argentina Yami Safdie, el músico YADAM y el dúo synth-pop Tú Peleas Como Una Vaca.

Accesos, transportes y precios de los abonos

El Auditorio Miguel Ríos se encuentra ubicado en el Paseo Alicia Alonso de Rivas Vaciamadrid. Aquellos asistentes que opten por trasladarse en vehículo privado desde Madrid deben tomar la salida 17 de la autovía A-3 (Rivas Oeste), que corresponde a la segunda salida una vez se abandona la capital.

Para quienes prefieran el transporte público, la opción ferroviaria más directa es la estación de Rivas Futura, perteneciente a la Línea 9 del Metro de Madrid. Asimismo, la red de autobuses ofrece conexiones regulares a través de la línea urbana C1 Circular de Rivas Vaciamadrid, además de las líneas interurbanas 331 y 332 con cabecera en el intercambiador madrileño de Conde Casal, y el servicio nocturno N302 para asegurar el regreso. Los abonos generales para disfrutar de las tres jornadas completas del festival se encuentran disponibles a partir de un precio de 99 euros en los puntos de venta oficiales.

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