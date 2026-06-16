La UCO cifra en más de 333.000 euros el coste de las cloacas del PSOE para actuar contra jueces, guardias civiles y periodistas

La UCO ha cuantificado el coste económico de la trama organizada desde el entorno del PSOE para interferir en procedimientos judiciales y desprestigiar a sus propios investigadores. Según el nuevo informe ampliatorio consultado por OKDIARIO, el partido de Pedro Sánchez habría destinado más de 333.000 euros a sufragar abogados, un piso de reuniones en Madrid, un medio de comunicación afín y una docena de trayectos en avión y tren para Leire Díez y la denunciante del fiscal José Grinda. La cifra no incluye los sobornos ofrecidos a testigos, que elevarían el total estimado a cerca de 600.000 euros.

Una contabilidad turbia reconstruida con documentos aportados por el propio partido al juzgado, por los abogados y por los registros de la UCO: facturas, contratos, correos internos y respuestas formales a requerimientos judiciales practicados el 27 de mayo de 2026 en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

La partida más abultada corresponde al abogado Jacobo Teijelo, quien ha facturado al partido un total de 185.500 euros netos en cinco facturas emitidas entre enero y mayo de 2025. Las tres primeras, por importe conjunto de 132.500 euros, están acreditadas con comprobantes bancarios de cobro. Las dos últimas, de 26.500 euros cada una, fueron aportadas por el propio letrado al juzgado, pero no constan en la contabilidad interna del partido entregada al tribunal.

Pagos PSOE trama

Todos los contratos con Teijelo fueron formalizados, según la documentación aportada por el propio PSOE, «a petición del Sr. Santos Cerdán, secretario de Organización», quien además «asumió la supervisión y control de los servicios efectivamente prestados en cuanto a su contenido material».

Ese detalle es relevante porque lo que Teijelo hacía, según varios testigos declarados ante la UCO, era coordinar una estrategia para atacar judicialmente a la Unidad Central Operativa. En sus propias palabras: «Todo el prestigio de la UCO se les va a tomar por culo».

La segunda partida en importancia es el circuito financiero articulado a través de Zaño Sociedad Consultora, empresa vinculada al ex dirigente socialista Gaspar Zarrías. Entre agosto y noviembre de 2024, el PSOE abonó a Zaño cuatro facturas mensuales de 7.500 euros.

En ese mismo periodo, Leire Díez cobró de Zaño cuatro nóminas de 4.000 euros mensuales. El dato que la UCO considera más significativo es que el coste total que Zaño declaraba por empleada, 7.505,17 euros al mes, coincide exactamente con lo que el partido abonaba a la consultora. El circuito suma 46.000 euros entre facturas al PSOE y nóminas a Díez Castro.

La tercera partida es el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, vinculado al abogado Ismael Oliver, ex abogado de Koldo García, cobrador de 22.500 euros más IVA del PSOE en enero de 2025. Días después, Leire Díez ingresó esa misma cantidad en su cuenta personal desde una sociedad vinculada a Oliver. Oliver había descrito en conversación con la cloaquera que «la UCO está participando activamente de una manera directa en el golpe de Estado blando que se está dando».

Piso franco en Madrid

Una partida que ha pasado más desapercibida es el alquiler del piso de la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid. El inmueble, utilizado como lugar de reunión de al menos tres encuentros entre investigados, fue alquilado por Vicente Fernández –ex presidente de la SEPI– y su empresa Allies & Altera SL a razón de 2.958 euros mensuales.

El importe total acreditado entre enero y noviembre de 2024 asciende a 38.922 euros. Según el testigo Joaquín Parra –empresario y ex presidente del Badajoz–, Leire Díez y un empresario se referían a él como «un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones» y la fontanera socialista «disponía de la llave del piso».

A ese gasto se suma la contratación publicitaria del PSOE en Crónica Libre, el medio digital del que Leire Díez era socia mediante un contrato privado que no figuraba en las escrituras de la sociedad. El partido abonó 18.125 euros, facturados a través de la empresa IKI Group Communications, por una campaña de las elecciones europeas de mayo de 2024.

La decena de trayectos en avión y tren sufragados por el partido a Leire Díez y su entorno completan el cuadro. El único importe acreditado con precio concreto es el vuelo Madrid-Bilbao del 25 de abril de 2024: 349,47 euros. El resto de importes no han sido desglosados en el informe, aunque la propia UCO advierte que la lista de viajes «no es exhaustiva».

La investigación se enmarca en el caso abierto por el Tribunal Central de Instancia sobre presuntos delitos de corrupción. Arrancó a finales de 2024 con la intervención de los dispositivos de Leire Díez y ha ido sumando evidencias en cada entrega.

333.000 euros es una cifra suficientemente elocuente por sí sola. Pero lo que el nuevo informe añade a esa cantidad es algo más difícil de monetizar: la demostración de que cada euro estaba supervisado, autorizado y controlado desde la Secretaría de Organización del partido, es decir, por la entonces mano derecha de Sánchez, Santos Cerdán. El juez tendrá ahora que determinar si eso es gestión política o financiación de una trama. La diferencia, en términos penales, no es menor.