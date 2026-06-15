La UCO halla en poder de Cerdán un escrito de Leire Díez en el que le rinde cuentas de sus maniobras con la cloaca

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado entre los efectos intervenidos que se encontraban en poder de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en la sede del partido en Ferraz, un documento de Leire Díez en el que la fontanera de la formación socialista rinde cuentas al propio Cerdán de sus maniobras para desbaratar investigaciones judiciales que afectan al partido o al presidente del Gobierno.

El documento hallado entre las pertenencias de Cerdán fue encontrado ya en su momento en un ordenador portátil de Leire Díez, bajo el título Incumplimientos, y ha aparecido también en uno de los dispositivos intervenidos en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo y que habían pertenecido a Cerdán. Así lo explica la UCO en un nuevo informe remitido al juzgado de Santiago Pedraz, que investiga esta causa de las cloacas socialistas, y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

«El hecho de que este documento, cuya autoría correspondería a Leire, se encontrase en poder de Santos, pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire, considerándose relevante que en este documento se haga alusión a muchas de las líneas de actuación desarrolladas por Leire; Villarejo, el ex Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez Vázquez y, como se verá más adelante, a la magistrada Beatriz Biedma Rojano (a través de la referencia a WS SÁENZ DE TEJADA)», observa la UCO.

Cabe destacar que Beatriz Biedma es la instructora de la causa por la que recientemente ha sido juzgado en Badajoz David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento en cuestión, según la UCO, recoge también referencias al fiscal José Grinda, o al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a quienes la trama de Leire Díez también trató de desacreditar.

En lo que respecta al excomisario José Villarejo, el texto relata lo que parece el intento frustrado de poner a su abogado Antonio José García Cabrera en contacto con el fiscal Anticorrupción Óscar Rivas. «Esto indicaría que Santos recibiría novedades de las actividades de Leire a este respecto», subraya el informe.